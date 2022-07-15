Електромобіль BMW i3 виводять з ринку: виробництво офіційно завершено — Finance.ua

Електромобіль BMW i3 виводять з ринку: виробництво офіційно завершено Вчора 03:15 — Технології&Авто

Електромобіль BMW i3 виводять з ринку: виробництво офіційно завершено

Компанія BMW офіційно завершила виробництво електромобілів i3/i3s.

Модель виробляли протягом восьми з половиною років. Всього було виготовлено 250 000 одиниць, а електромобіль BMW i3/i3s продавали більш ніж у 74 країнах світу.

Це була новаторська модель для групи — перша серійна електрична модель від BMW і одна з перших повністю електричних моделей на ринку.

BMW i3 був унікальним автомобілем, оскільки мав пасажирську капсулу з армованого вуглецевим волокном пластику (CFRP) і алюмінієве шасі.

Окрім 100% електричного i3/i3s (спортивна версія), компанія також запропонувала REx (версія з подовженим діапазоном) i3/i3s з невеликим бензиновим двигуном для екстреного використання. Початкова версія автомобіля мала батарею на 21,6 кВт-год (18,8 кВт-год для використання), пізніше її замінили на 33,2 кВт-год (27,2 кВт-год для використання) і 42,2 кВт-год для діапазону WLTP до 307 км.

Згідно з даними BMW, з 250 000 одиниць, проданих у всьому світі, це також найуспішніший електромобіль у світі в компактному сегменті преміум-класу.

Останні екземпляри BMW i3 були випущені наприкінці червня 2022 року. Останні 10 з них — спеціальний BMW i3s HomeRun Edition. Замовників запросили спостерігати за комплектацією автомобілів у складальному залі.

Комплектація BMW i3s HomeRun Edition:

дві нові фарби BMW Individual: Frozen Dark Grey або Frozen Dark Red II

20-дюймові легкосплавні диски з подвійними спицями

скляний дах з електроприводом

захистом від сонця на даху

адаптивні світлодіодні фари

високоякісний дизайн інтер’єру Suite, який включає: шкіряну оббивку Vernasca Dark Truffle, шкіряну панель приладів, шкіряне кермо з оцинкованим оздобленням, оббивку даху Carum Grey.

Інші опції включають: підігрів сидінь, комфортний доступ, сигналізацію, інформацію про дорожній рух у реальному часі, контроль дистанції при паркуванні та камеру заднього виду.

Також входять пакет Comfort і Driving Assistant Plus, професійна навігаційна система, телефонія з бездротовою зарядкою, акустична система Harman Kardon Hi-Fi і онлайн-розваги з музикою за фіксованою ціною.

Деякі частини електромобілів BMW i3/i3s, як-от акумуляторні модулі чи приводні блоки, також використовувалися в інших електромобілях. Зокрема, компоненти електроприводу використовуються в MINI Cooper SE ( в конфігурації з переднім приводом). Акумуляторні модулі можна знайти також у мікроавтобусах Streetscooter, які використовуються німецькою поштовою службою, електробусах Karsan (Туреччина) або електромоторних човнах Torqeedo.

Autogeek За матеріалами:

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