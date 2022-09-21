Експосадовців "Центренерго" підозрюють у махінаціях на 8 млн грн — Finance.ua

Експосадовців "Центренерго" підозрюють у махінаціях на 8 млн грн Вчора 05:19 — Кримінал

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України викрили чинних та колишніх посадових осіб ПАТ «Центренерго» у зловживанні службовим становищем та підробці офіційних документів на користь комерційної фірми.

Про це повідомляє НАБУ.

За версією слідства, у листопаді 2019 року ПАТ уклало з приватною компанією договір на поставку газу, а у травні 2020 року здійснило передоплату за законтрактований обсяг газу на червень 2020 року.

Втім, газ поставили лише на частину передоплати, а заборгованість, яка виникла перед ПАТ «Центренерго», вирішили нівелювати, піднявши ціну вже фактично поставленого газу шляхом підроблення офіційних документів. В результаті Центренерго завдано збитків на 8,25 млн грн.

Дії підозрюваних кваліфіковані за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, зокрема посадовими особами іноземних держав) та ч. 1 ст. 366 (складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів) Кримінального кодексу України.

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