Експосадовців "Центренерго" підозрюють у махінаціях на 8 млн грн — Finance.ua
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Експосадовців "Центренерго" підозрюють у махінаціях на 8 млн грн

Кримінал
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Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України викрили чинних та колишніх посадових осіб ПАТ «Центренерго» у зловживанні службовим становищем та підробці офіційних документів на користь комерційної фірми.
Про це повідомляє НАБУ.
За версією слідства, у листопаді 2019 року ПАТ уклало з приватною компанією договір на поставку газу, а у травні 2020 року здійснило передоплату за законтрактований обсяг газу на червень 2020 року.
Втім, газ поставили лише на частину передоплати, а заборгованість, яка виникла перед ПАТ «Центренерго», вирішили нівелювати, піднявши ціну вже фактично поставленого газу шляхом підроблення офіційних документів. В результаті Центренерго завдано збитків на 8,25 млн грн.
Дії підозрюваних кваліфіковані за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, зокрема посадовими особами іноземних держав) та ч. 1 ст. 366 (складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів) Кримінального кодексу України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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Діло
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