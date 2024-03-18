Експортно-кредитне агентство підтримало український експорт на суму 310 млн грн у 2024 році — Finance.ua

Експортно-кредитне агентство підтримало український експорт на суму 310 млн грн у 2024 році Сьогодні 19:33

У 2024 році Експортно-кредитне агентство застрахувало кредити та контракти українських експортерів на 310 млн грн.

У 2024 році Експортно-кредитне агентство (ЕКА) підтримало український експорт на 310 млн грн. Про це повідомив заступник міністра економіки України Володимир Кузьо, передає УНН.

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З початку року ЕКА застрахувало сім кредитів на 28 млн грн, виданих українським експортерам, та один договір зовнішньоекономічної діяльності.

«Важливо підтримувати українських товаровиробників, які продають свою продукцію на експорт. В рамках програми Made in Ukraine ми плануємо просувати українські товари на зовнішні ринки, робити все, щоб про українського виробника дізнались якомога більше людей по всьому світу», — наголосив Володимир Кузьо.

В цьому році послугами Експортно-кредитного агентства скористалися підприємці з шести областей України, які постачають свою продукцію до таких країн, як Німеччина, Італія, США, Молдова та Угорщина.

Найбільший обсяг постачання відбувається за такими товарними групами, як одяг, меблі та продукція переробки овочів.

Експортно-кредитне агентство засновано урядом у 2018 році. Головною метою діяльності агентства є підтримка і стимулювання масштабної експансії експорту товарів, робіт та послуг українського походження.

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