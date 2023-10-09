Експортери не повернули в Україну близько $8 млрд валютної виручки. НБУ готує «адекватні заходи» — Finance.ua
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Експортери не повернули в Україну близько $8 млрд валютної виручки. НБУ готує «адекватні заходи»

Валюта
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Експортери не повернули в Україну близько $8 млрд валютної виручки. НБУ готує «адекватні заходи»
Експортери не повернули в Україну близько $8 млрд валютної виручки. НБУ готує «адекватні заходи»
Компанії-експортери не повернули до України близько $8 млрд валютної виручки, Нацбанк обіцяє вжити «адекватні заходи».
Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний в інтерв'ю Forbes.
Про неповернення $8 млрд експортної виручки українськими компаніями Forbes розповів один із топурядовців. Голова Нацбанку підтвердив це. «Дані, якими оперуємо ми, співставні, — заявив Пишний. — $8 млрд — серйозна цифра». Це дані станом на 1 вересня 2023 року.
Проблема повернення валютної виручки має значний вплив на економіку, наголосив Пишний. «НБУ в комунікації з урядом та парламентом щодо адекватних заходів», — додав він.

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Є експортери, які максимально затягують повернення валютної виручки у межах дозволеного терміну (180 днів), але цьогоріч ситуація не настільки гостра, як минулого року. Але є й ті, хто намагаються взагалі виручку не повертати. «На мою думку, це питання державного значення, особливо в умовах війни», — наголосив очільник НБУ.
Щоби мінімізувати ці дії бізнесу, Нацбанк планує активізувати спільні зусилля з митницею та податковими органами.
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Українські експортери повинні повертати в Україну валютну виручку упродовж 180 днів, у разі перевищення цих строків вони будуть змушені сплатити штраф. Та є низка схем ухилення від цього, зокрема за допомогою реєстрації фіктивних компаній.
Навесні парламент ухвалив закон, який має покращити ситуацію із поверненням валютної виручки завдяки механізму гарантування, але його реалізація потребує ухвалення деяких підзаконних актів, зазначив Пишний. «Ми сподіваємося, що це станеться найближчим часом», — заявив очільник НБУ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Forbes.ua
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