Експорт зерна перевищив 30,3 млн тонн — Finance.ua

Експорт зерна перевищив 30,3 млн тонн Сьогодні 21:33 — Аграрний ринок

Станом на 20 лютого у 2022/2023 МР Україна експортувала 30 млн 318 тис. тонн зернових та зернобобових культур.

Про це повідомляється на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Зокрема, експорт української пшениці становив 10 млн 808 тис. тонн.

Українського ячменю продано за кордон 1 млн 981 тис. тонн, жита — 15,3 млн тонн.

Експорт української кукурудзи досягнув 17 млн 415 тис. тонн.

Також українські сільгоспвиробники експортували 92,5 тис. тонн борошна пшеничного та інших видів.

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