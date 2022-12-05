Експорт української агропродукції в листопаді встановив новий воєнний рекорд — Finance.ua
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Експорт української агропродукції в листопаді встановив новий воєнний рекорд

Аграрний ринок
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У листопаді обсяг експорту української аграрної продукції вперше з початку повномасштабної війни перевищив 7 млн тонн.
Як розповіли в Комітеті Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики, попри війну та постійні обстріли енергетичної інфраструктури, Україна продовжує експортувати аграрну продукцію та забезпечувати продовольчу безпеку світу.
«Так, за даними Мінекономіки, у листопаді експорт агропродукції склав 7,2 млн тонн, вперше за період війни перетнувши позначку у 7 млн тонн. Цей показник практично такий, як у січні 2022 року, коли аграрний експорт склав 7,8 млн тонн», — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що лідерами експорту виступають традиційні:
кукурудза (2,5 млн тонн),
пшениця (1,76 млн тонн),
ріпак (529 тис. тонн),
олія соняшникова (483 тис. тонн — зростання проти жовтня на 28 тис. тонн),
насіння соняшнику (398 тис. тонн),
соя (384 тис. тонн).

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
agroreview.com
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