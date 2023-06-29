Експорт сиру: яке місце посіла Україна (інфографіка) — Finance.ua

Експорт сиру: яке місце посіла Україна (інфографіка) Сьогодні 20:43 — Казна та Політика

Експорт сиру: яке місце посіла Україна (інфографіка)

За інформацією Міжнародного торгового центру, у 2022 році наша країна збільшила експорт сирів до 9 тис. тонн і посіла 37-е місце в світі.

Про це повідомляють в Українській асоціації аграрного експорту.

За п’ять місяців 2023 року Україна реалізувала на міжнародному ринку 3,3 тис. тонн сирів на суму в $16 млн. Поки що спостерігається висока концентрація експортних поставок, адже більше 80% виручки отримано з Казахстану й Молдови.

«В нинішньому році серед найбільших покупців українських сирів відсутні країни Євросоюзу (Польща, Латвія), які торік посідали чільні місця в географічній структурі експорту. Багато в чому схожа ситуація спостерігається стосовно інших визначальних товарних позицій в сегменті молокопродуктів — вершкового масла, сухого і згущеного молока. Це свідчить про те, що нашим виробникам не вдалось швидко закріпитись на європейському ринку. Крім того, негативно позначились заборони й обмеження на українську агропродовольчу продукцію, які запроваджували навесні окремі країни ЄС, і пов’язана з цим невизначеність для профільних компаній», — зазначають в асоціації.

Додають, що світовий попит на сири зростає. Вартість експорту сирів в світі зросла з $32 млрд у 2018 році до понад $39 млрд у 2022 році, при цьому кількісні обсяги становили 7,6 млн тонн ще у 2021 році.

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