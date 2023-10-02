Експорт рафінованої соняшникової олії з України встановив 3-річний рекорд — Finance.ua
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Експорт рафінованої соняшникової олії з України встановив 3-річний рекорд

Аграрний ринок
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За попередніми даними, експорт рафінованої соняшникової олії з України у 2022/23 маркетинговому році склав близько 535 тис. тонн (+5% до 2021/22 МР).
Про це повідомляють аналітики АПК-Інформ.
Зазначається, що це стало не тільки максимумом за останні 3 сезони, але і другим за величиною показником за всю історію експорту даного продукту після 2019/20 МР (666 тис. тонн).
Основними імпортерами української рафінованої олії залишилися країни Євросоюзу з часткою 45% проти 44% у сезоні-2021/22.
Приріст експорту в даному напрямку за сезон-2022/23 становив близько 7%.
Водночас аналітики відзначають більш суттєвий приріст у напрямку Малайзії (в 3 рази), Туреччини (в 3,8 р.), Йорданії (+25%) та ОАЕ (+25%).

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
АПК-Інформ
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