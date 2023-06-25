Експорт молочної продукції у травні зріс майже на 30% порівняно з квітнем — Finance.ua

Експорт молочної продукції у травні зріс майже на 30% порівняно з квітнем Сьогодні 04:51 — Казна та Політика

Експорт молочної продукції у травні зріс майже на 30% порівняно з квітнем

Українські виробники молочних продуктів у травні 2023 року наростили їх експорт до 9760 тонн, що на 29,8% більше, ніж місяцем раніше, повідомили в Асоціації виробників молока (АВМ).

За інформацією АВМ, за реалізовану на експорт молочну продукцію вдалося виручити 22,53 млн, що свідчить про зростання виручки на 16,05% порівняно з квітнем поточного року.

Аналітики зазначили, основними експортними категоріями в грошовому еквіваленті в травні 2023 року були сухе і згущене молоко, на частку яких припадало 25,57% продажу, молоко і вершки незгущені - 21,89%, молочна сироватка — 16,75% і морозиво — 14,68%.

В АВМ зазначили, що в травні Україна збільшила обсяги постачань на зовнішні ринки молока і незгущених вершків до 2,14 тис. тонн, що на 22,37% більше в натуральному обсязі, ніж у квітні. Експортна виручка за цією позицією становить $1,22 млн, що на 19,27% більше за попередній місяць. Основним покупцем українського молока і вершків стала Молдова, куди українські підприємства відвантажили 93,2% цього товару.

Експерти бізнес-асоціації відзначили зростання експорту сухого і згущеного молока до 2,49 тис. тонн (+39,23%) і виручки за цими позиціями до $6,03 млн (+35,69%).

«Близько 62% експорту цих продуктів було відправлено в напрямку ЄС, що не є дивним, оскільки в умовах морської блокади з боку російських окупантів, Україна змушена використовувати румунський порт Констанца або балтійські порти Польщі для постачань продукції харчової промисловості в країни Азії та Африки», — йдеться в повідомленні.

Обсяги експорту кисломолочних продуктів, за інформацією АВМ, досягли 321 тонни, що в грошовому еквіваленті становило $397 тис., що на 37,59% більше в натуральних обсягах і на 32,75% більше в грошовому еквіваленті. Близько 99,6% товару було експортовано до Молдови, ОАЕ та Вірменії.

Україна експортувала 1,63 тис. тонн молочної сироватки на суму $1,02 млн. Натуральні обсяги експорту сироватки зросли на 36,64%, а виручка за поставлений товар збільшилася на 26,82%. Головними напрямками збуту молочної сироватки в травні були Китай (30,6%), Польща (26%), а також такі країни, як Малайзія, Йорданія, Лівія, Філіппіни, В'єтнам, Саудівська Аравія, Туреччина, Ліван і Молдова, куди було відвантажено 44% товару, зазначили аналітики молочного ринку.

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