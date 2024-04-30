Експорт м’яса птиці в І кварталі приніс на 23,5% більше — Finance.ua

Експорт м’яса птиці в І кварталі приніс на 23,5% більше Сьогодні 21:33 — Аграрний ринок

У січні-березні 2024 року Україна експортувала 112,2 тис. тонн м’яса та їстівних субпродуктів птиці, що на 7,8% більше, як порівняти з аналогічним періодом минулого року.

Про це свідчать дані Державної митної служби.

У грошовому еквіваленті експорт за І квартал 2024 року сягнув $222,3 млн. Це на 23,5% більше, ніж за перші три місяці 2023 року.

Головними покупцями вітчизняного м’яса та їстівних субпродуктів птиці у січні-березні 2024 року були Нідерланди (26,8%), Саудівська Аравія (14,6%) та Словаччина (11,7%).

Agravery За матеріалами:

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