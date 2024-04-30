Експорт м’яса птиці в І кварталі приніс на 23,5% більше — Finance.ua
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Експорт м’яса птиці в І кварталі приніс на 23,5% більше

Аграрний ринок
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У січні-березні 2024 року Україна експортувала 112,2 тис. тонн м’яса та їстівних субпродуктів птиці, що на 7,8% більше, як порівняти з аналогічним періодом минулого року.
Про це свідчать дані Державної митної служби.
У грошовому еквіваленті експорт за І квартал 2024 року сягнув $222,3 млн. Це на 23,5% більше, ніж за перші три місяці 2023 року.
Головними покупцями вітчизняного м’яса та їстівних субпродуктів птиці у січні-березні 2024 року були Нідерланди (26,8%), Саудівська Аравія (14,6%) та Словаччина (11,7%).
За матеріалами:
Agravery
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