Експерти заявили про потенціал криптовалют виступати захистом від інфляції — Finance.ua

Експерти заявили про потенціал криптовалют виступати захистом від інфляції Сьогодні 06:02 — Криптовалюта

Експерти заявили про потенціал криптовалют виступати захистом від інфляції

Цифрові активи «теоретично можуть захистити» інвесторів від наслідків інфляції.

Це випливає з дослідження агентства S&P Global.

«Ми спостерігаємо, що активніше криптовалютами користуються учасники ринків тих країн, які розвиваються. Там наявний високий рівень інфляції та швидке знецінення місцевої валюти», — зазначили автори звіту.

За словами експертів, Bitcoin та інші цифрові активи мають бути менш залежними від фінансової нестабільності через їхню децентралізацію, а «взаємозамінність» криптовалюти робить її «сильним кандидатом» серед інших засобів збереження багатства.

Втім, в агентстві наголосили, що наразі немає достатнього обсягу історичних даних, які б стовідсотково підтвердили цю тезу.

Крім того, у дослідженні зазначається, що існує слабка кореляція між S&P BDMI (криптовалютний індекс агентства) та індексом інфляційного очікування. Тобто ринок цифрових активів не завжди залежить від показників інфляції.

«Ми розглянули взаємозв'язок між інфляцією та золотом (традиційне хеджування ризиків) з 1982 року для порівняння. Якщо криптовалюти повторять шлях „цифрового золота“ прибутки від них мають бути пов’язані зі змінами інфляційних очікувань у США», — підсумували в агентстві.

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