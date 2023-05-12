Експерти заявили про потенціал криптовалют виступати захистом від інфляції — Finance.ua
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Експерти заявили про потенціал криптовалют виступати захистом від інфляції

Криптовалюта
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Експерти заявили про потенціал криптовалют виступати захистом від інфляції
Експерти заявили про потенціал криптовалют виступати захистом від інфляції
Цифрові активи «теоретично можуть захистити» інвесторів від наслідків інфляції.
Це випливає з дослідження агентства S&P Global.
«Ми спостерігаємо, що активніше криптовалютами користуються учасники ринків тих країн, які розвиваються. Там наявний високий рівень інфляції та швидке знецінення місцевої валюти», — зазначили автори звіту.
За словами експертів, Bitcoin та інші цифрові активи мають бути менш залежними від фінансової нестабільності через їхню децентралізацію, а «взаємозамінність» криптовалюти робить її «сильним кандидатом» серед інших засобів збереження багатства.
Втім, в агентстві наголосили, що наразі немає достатнього обсягу історичних даних, які б стовідсотково підтвердили цю тезу.
Крім того, у дослідженні зазначається, що існує слабка кореляція між S&P BDMI (криптовалютний індекс агентства) та індексом інфляційного очікування. Тобто ринок цифрових активів не завжди залежить від показників інфляції.
Експерти заявили про потенціал криптовалют виступати захистом від інфляції
«Ми розглянули взаємозв'язок між інфляцією та золотом (традиційне хеджування ризиків) з 1982 року для порівняння. Якщо криптовалюти повторять шлях „цифрового золота“ прибутки від них мають бути пов’язані зі змінами інфляційних очікувань у США», — підсумували в агентстві.

Курс криптовалют до долара 💸

За матеріалами:
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