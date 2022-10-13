Експерти вказали на потенціал сплеску волатильності на ринку криптовалют — Finance.ua
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Експерти вказали на потенціал сплеску волатильності на ринку криптовалют

Фінтех і Картки
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Співвідношення відкритого інтересу (ВІ) у ф’ючерсах та безстрокових контрактах на біткойн та Ethereum до їхньої капіталізації досягло рекорду. На тлі поточної консолідації це може бути провісником різкого посилення волатильності, допустили аналітики Arcane Research.
ВІ до капіталізації в цифровому золоті досяг 3,21%, в Ethereum — 4,24%.
Аналітики звернули увагу, що це співвідношення утримується поблизу піків, незважаючи на The Merge. Напередодні цієї події багато гравців хеджували або відкривали спрямовані позиції.
Для пом’якшення потенційного «брутального» делевериджу експерти запропонували використати стратегії стреддлу. Вони дозволяють зробити ставку на структурне зрушення у волатильності.
Параметр волатильності в біткойн-опціонах опустився до мінімумів з квітня.
Нагадаємо, аналітики Glassnode не відкидають, що для закінчення поточної фази може знадобитися ще кілька місяців.
Раніше екс-керуючий хедж-фондом Cramer & Co. і ведучий шоу Mad Money на каналі CNBC Джим Крамер заявив, що через посилення монетарної політики відбудеться «вимивання» спекулятивних інструментів на кшталт цифрових активів.
За матеріалами:
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