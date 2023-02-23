Експерти спрогнозували, яким буде курс долара в Україні навесні 2023 — Finance.ua
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Експерти спрогнозували, яким буде курс долара в Україні навесні 2023

Валюта
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Курс долара в Україні навесні 2023 року навряд чи продемонструє якісь сильні коливання.
На думку економіста Данила Моніна, курс може почати стрімко зростати, тільки якщо будуть затримки з надходженнями фінансування, передає 24 канал.
«Наприклад, буде надходити не 3 мільярди, а 1,5 або 1. Але в цілому я думаю, що навесні у нас буде досить стабільна курсова ситуація», — зазначив експерт.
Директор департаменту казначейства COMINBANK Герман Марченко прогнозує, що амплітуда коливань готівкового курсу в березні складе 39,5 — 41 грн/дол. Він упевнений, що у лютому був сформований економічно обґрунтований валютний коридор на найближчі 1,5 — 2 місяці:
«Загалом, є всі підстави вважати, що ситуація на валютному ринку в березні буде схожа на лютневу».
За матеріалами:
Телеканал 24
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