Експерти склали ТОП-10 найнадійніших електромобілів у світі — Finance.ua

Експерти склали ТОП-10 найнадійніших електромобілів у світі Сьогодні 03:25 — Технології&Авто

Експерти склали ТОП-10 найнадійніших електромобілів у світі

Електричний хетчбек Mini Cooper Electric віком до 5 років став лідером за надійністю серед електромобілів з пробігом. Про це повідомляє mauto з посиланням на опитування видань WhatCar і MotorEasy.

У дослідженні, що охопило майже 30 тисяч автовласників, 98,4% респондентів відзначили надійність Mini Electric, а лише 5% власників повідомили про дрібні поломки за останні два роки, здебільшого пов’язані з 12-вольтовими акумуляторами та електрообладнанням.

ТОП-10 найнадійніших електромобілів виглядає так:

Mini Electric (2020−2024); Nissan Leaf (2019 — т.ч.); BMW i4 (2021 — т.ч.); Renault Megane E-Tech (2022 — т.ч.); Volkswagen e-Up (2013−2023 рр.); BMW i3 (2013−2022); Cupra Born (2022 — т.ч.); MG 5 (2020 — т.ч.); Tesla Model 3 (2019 — т.ч.); Polestar 2 (2020 — т.ч.).

Зазначимо, що за результатами жовтня 2024 року український автопарк приріс 4 277 «батарейними» транспортними засобами.

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