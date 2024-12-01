Експерти склали ТОП-10 найнадійніших електромобілів у світі — Finance.ua

Експерти склали ТОП-10 найнадійніших електромобілів у світі
Електричний хетчбек Mini Cooper Electric віком до 5 років став лідером за надійністю серед електромобілів з пробігом. Про це повідомляє mauto з посиланням на опитування видань WhatCar і MotorEasy.
У дослідженні, що охопило майже 30 тисяч автовласників, 98,4% респондентів відзначили надійність Mini Electric, а лише 5% власників повідомили про дрібні поломки за останні два роки, здебільшого пов’язані з 12-вольтовими акумуляторами та електрообладнанням.
ТОП-10 найнадійніших електромобілів виглядає так:
- Mini Electric (2020−2024);
- Nissan Leaf (2019 — т.ч.);
- BMW i4 (2021 — т.ч.);
- Renault Megane E-Tech (2022 — т.ч.);
- Volkswagen e-Up (2013−2023 рр.);
- BMW i3 (2013−2022);
- Cupra Born (2022 — т.ч.);
- MG 5 (2020 — т.ч.);
- Tesla Model 3 (2019 — т.ч.);
- Polestar 2 (2020 — т.ч.).
Зазначимо, що за результатами жовтня 2024 року український автопарк приріс 4 277 «батарейними» транспортними засобами.
Поділитися новиною