Експерти склали ТОП-10 найнадійніших електромобілів у світі — Finance.ua
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Експерти склали ТОП-10 найнадійніших електромобілів у світі

Технології&Авто
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Експерти склали ТОП-10 найнадійніших електромобілів у світі
Експерти склали ТОП-10 найнадійніших електромобілів у світі
Електричний хетчбек Mini Cooper Electric віком до 5 років став лідером за надійністю серед електромобілів з пробігом. Про це повідомляє mauto з посиланням на опитування видань WhatCar і MotorEasy.
У дослідженні, що охопило майже 30 тисяч автовласників, 98,4% респондентів відзначили надійність Mini Electric, а лише 5% власників повідомили про дрібні поломки за останні два роки, здебільшого пов’язані з 12-вольтовими акумуляторами та електрообладнанням.
ТОП-10 найнадійніших електромобілів виглядає так:
  1. Mini Electric (2020−2024);
  2. Nissan Leaf (2019 — т.ч.);
  3. BMW i4 (2021 — т.ч.);
  4. Renault Megane E-Tech (2022 — т.ч.);
  5. Volkswagen e-Up (2013−2023 рр.);
  6. BMW i3 (2013−2022);
  7. Cupra Born (2022 — т.ч.);
  8. MG 5 (2020 — т.ч.);
  9. Tesla Model 3 (2019 — т.ч.);
  10. Polestar 2 (2020 — т.ч.).
Зазначимо, що за результатами жовтня 2024 року український автопарк приріс 4 277 «батарейними» транспортними засобами.
За матеріалами:
mauto.com.ua
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