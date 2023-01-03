Експерти склали перелік необхідних речей для безпечних поїздок узимку — Finance.ua

Експерти склали перелік необхідних речей для безпечних поїздок узимку Сьогодні 19:16 — Технології&Авто

Автоексперти склали список необхідних речей під час зимових поїздок.

Найзатребуванішими інструментами на зиму експерти називають лопату, щітку та скребок. Без них не обійтися, коли потрібно очистити автомобіль від снігу або викопати із кучугури.

На випадок, якщо крижана кірка заблокувала дверний замок, експерти пропонують скористатися розморожувачем для скла та замків. Ще одним незамінним помічником під час зимових поїздок стане незамерзання. Воно не дасть лобового скла замерзнути і забезпечить гарний огляд.

Незалежно від погодних умов, у багажнику автомобіля слід зберігати компресор та домкрат. Обидва пристрої знадобляться на випадок, якщо в подорожі спустило шину.

Якщо машина застрягла у сніговій каші і лопата безсила — на допомогу може прийти інший водій, який витягне застряглий автомобіль за допомогою троса.

Зарядити акумулятор, що сів, допоможуть пускові дроти. А якщо колеса провертаються на місці, розтопити сніг і повернути автомобілю зчеплення з дорогою, на думку фахівців, допоможе суміш солі і піску.

Крім безпеки, експерти рекомендують не забувати про комфорт і брати із собою теплий одяг, пледи і термос.

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