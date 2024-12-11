Експерти розповіли, як захистити двигун та подовжити його термін служби взимку — Finance.ua

Експерти розповіли, як захистити двигун та подовжити його термін служби взимку Сьогодні 06:12

Експерти розповіли, як захистити двигун та подовжити його термін служби взимку

Правильний захист двигуна з настанням холодів допоможе мінімізувати його зношування в умовах низьких температур і тим самим подовжити термін служби. Один із головних заходів є підбір та заміна моторної оливи.

За словами експертів, в наш час підхід до вибору оливи змінився: зокрема, поняття «зимова олива» більше немає. Сучасні моторні оливи підходять для експлуатації в будь-яких кліматичних умовах, проте їх вибір та своєчасна заміна відіграють важливу роль у збереженні ресурсу силового агрегату.

Головне правило, якого рекомендують дотримуватися експерти, це відповідність допусків оливи, що використовується, рекомендаціям виробника і суворе дотримання інтервалу її заміни.

Також, за словами експертів, важливу роль у житті двигуна відіграє фільтр, який запобігає витоку оливи та забезпечує необхідний рівень тиску в системі. Використання підроблених або відверто дешевих фільтрів загрожує серйозними проблемами та дорогим ремонтом.

Ще одним фактором, що впливає на стан моторної оливи взимку, є конденсат, що утворюється. Короткі поїздки, коли двигун не встигає прогрітися до робочої температури, сприяють накопиченню вологи. Це знижує мастильні властивості рідини та збільшує ризик утворення білої піни — емульсії.

Щоб уникнути зайвого зношування деталей та забезпечити максимальну ефективність їх роботи, потрібно прогрівати автомобіль перед початком руху, доводячи тим самим усі його вузли до робочої, безпечної для експлуатації температури. Особливо важливо робити цю процедуру в холодну пору року.

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MMR За матеріалами:

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