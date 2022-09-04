Експерти розповіли, як вирахувати реальний пробіг авто — Finance.ua

Експерти розповіли, як вирахувати реальний пробіг авто Вчора 04:43 — Технології&Авто

Експерти розповіли, як вирахувати реальний пробіг авто

Велика кількість автомобілів, які сьогодні можна зустріти на українському вторинному ринку, мають скручений пробіг. Експерти розповіли, на що потрібно звернути пильну увагу під час огляду машини, щоб не бути обманутим.

Перше, що необхідно обов’язково оглянути у вживаному автомобілі, це гальмівні диски. Майбутнього автовласника має зацікавити ступінь їхнього зносу. Ця деталь зазвичай розрахована на 80-120 тис. км пробігу. Якщо гальмівні диски виглядають неабияк пошарпаними, то пробіг такого авто ніяк не може становити менше 100 тис. км.

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Другий момент — огляд кузова. Насторожити покупця мають сколи та подряпини, а також тріщини, що знаходяться на лобовому склі.

Далі йде стан салону автомобіля. Кермо, педалі та селектор коробки передач у багатьох машин починають стиратися вже через 50 тис. км. Через 100 тис. км пробігу наступає активний процес лущення шкіри в салоні авто, а також появи на ній тріщин.

Найбільш дієвий спосіб визначення пробігу — перевірка машини за допомогою спеціальної бази чи сканера. Якщо продавець від цієї процедури починає відмовлятися, то цей автомобіль не варто розглядати до покупки.

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MMR За матеріалами:

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