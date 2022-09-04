Експерти розповіли, як вирахувати реальний пробіг авто — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Експерти розповіли, як вирахувати реальний пробіг авто

Технології&Авто
16456
Експерти розповіли, як вирахувати реальний пробіг авто
Експерти розповіли, як вирахувати реальний пробіг авто
Велика кількість автомобілів, які сьогодні можна зустріти на українському вторинному ринку, мають скручений пробіг. Експерти розповіли, на що потрібно звернути пильну увагу під час огляду машини, щоб не бути обманутим.
Перше, що необхідно обов’язково оглянути у вживаному автомобілі, це гальмівні диски. Майбутнього автовласника має зацікавити ступінь їхнього зносу. Ця деталь зазвичай розрахована на 80-120 тис. км пробігу. Якщо гальмівні диски виглядають неабияк пошарпаними, то пробіг такого авто ніяк не може становити менше 100 тис. км.
Читайте також
Другий момент — огляд кузова. Насторожити покупця мають сколи та подряпини, а також тріщини, що знаходяться на лобовому склі.
Далі йде стан салону автомобіля. Кермо, педалі та селектор коробки передач у багатьох машин починають стиратися вже через 50 тис. км. Через 100 тис. км пробігу наступає активний процес лущення шкіри в салоні авто, а також появи на ній тріщин.
Найбільш дієвий спосіб визначення пробігу — перевірка машини за допомогою спеціальної бази чи сканера. Якщо продавець від цієї процедури починає відмовлятися, то цей автомобіль не варто розглядати до покупки.
До речі, на Finance.ua ми допомагаємо людям оформлювати Зелену картку швидко та зручно. Усе, що вам потрібно — доступ до інтернету.

Оформити Зелену картку онлайн 🚗

За матеріалами:
MMR
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.