Експерти розповіли, як обрати дешевий в утриманні автомобіль — Finance.ua

Експерти розповіли, як обрати дешевий в утриманні автомобіль Сьогодні 01:57 — Технології&Авто

Вибір автомобіля, який не стане обтяжливим для сімейного бюджету, є важливим завданням, особливо якщо мова йде про авто з вторинного ринку. Щоб знайти найдешевшу в утриманні машину, варто враховувати кілька ключових аспектів.

Насамперед, інформацію про потенційний автомобіль потрібно отримувати з надійних джерел. Дані від власників авто можуть бути суб’єктивними, а вартість експлуатації значною мірою залежить від умов використання, стилю їзди та технічного стану машини. Важливо пам’ятати, що витрати на ремонт зношених автомобілів значно вищі, особливо після пробігу 250−350 тис. км.

До найдешевших в утриманні моделей зазвичай належать бюджетні автомобілі, які масово представлені на ринку. Найменше витрат вимагають нові авто в руках першого власника. Проте навіть серед бюджетних моделей є версії з дорогими двигунами, слабкими трансмісіями чи недовговічною підвіскою. Тому кожну модель потрібно оцінювати за конкретною комплектацією.

Обслуговування та ремонт також значно впливають на витрати. Вартість регламентного техобслуговування можна дізнатися на сайтах офіційних дилерів, але неофіційні сервіси часто пропонують нижчі ціни. При виборі авто з пробігом звертайте увагу на його реальний стан, а для об’єктивної оцінки консультуйтеся з майстрами автосервісів та продавцями запчастин.

На експлуатаційні витрати впливає і стиль їзди. Акуратна манера водіння, уникнення перевантаження та вибір рівних доріг знижують ризик пошкоджень ходової. Важливим є також якість запчастин: брендові комплектуючі хоч і дорожчі, але служать довше, ніж дешеві аналоги.

Нарешті, обираючи автомобіль, враховуйте ваші умови експлуатації, стиль їзди та фінансові можливості. Те, що є недоліком для інших, може бути неважливим для вас. Наприклад, жителям рівнинних районів із якісними дорогами може бути байдуже до примхливості підвіски чи високої витрати пального.

MMR За матеріалами:

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