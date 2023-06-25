Експерти розповіли, чому не «холодить» кондиціонер в авто — Finance.ua

Експерти розповіли, чому не «холодить» кондиціонер в авто Сьогодні 23:56 — Технології&Авто

Кондиціонер в автомобілі влітку стає по-справжньому незамінною річчю, що забезпечує комфорт перебування в салоні навіть у спеку. Що робити, якщо він вийшов з ладу і перестав вмикатися, читайте далі.

Перше, що слід зробити — перевірити стан електротехнічних компонентів системи кондиціювання. Якщо компресор кондиціонера не включається, всі контакти і дроти потрібно «продзвонити» за допомогою відповідного приладу. Якщо у автовласника таких навичок немає, треба їхати на СТО.

Якщо кондиціонер все ж таки працює, але не «холодить» (не охолоджує повітря в салоні автомобіля), варто перевірити кількість холодоагенту в ньому. У таких випадках має місце витік фреону.

Щоб виявити дефект, треба запустити двигун, відкрити капот і доторкнутися до двох трубок кондиціонера, що йдуть від компресора. Одна трубка повинна бути набагато холоднішою за іншу. Якщо різниця суттєва, тоді все нормально. Якщо трубки приблизно однієї температури, значить, фреон «втікає».

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