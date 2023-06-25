Експерти розповіли, чому не «холодить» кондиціонер в авто — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Експерти розповіли, чому не «холодить» кондиціонер в авто

Технології&Авто
81
Кондиціонер в автомобілі влітку стає по-справжньому незамінною річчю, що забезпечує комфорт перебування в салоні навіть у спеку. Що робити, якщо він вийшов з ладу і перестав вмикатися, читайте далі.
Перше, що слід зробити — перевірити стан електротехнічних компонентів системи кондиціювання. Якщо компресор кондиціонера не включається, всі контакти і дроти потрібно «продзвонити» за допомогою відповідного приладу. Якщо у автовласника таких навичок немає, треба їхати на СТО.
Місце для вашої реклами
Якщо кондиціонер все ж таки працює, але не «холодить» (не охолоджує повітря в салоні автомобіля), варто перевірити кількість холодоагенту в ньому. У таких випадках має місце витік фреону.
Щоб виявити дефект, треба запустити двигун, відкрити капот і доторкнутися до двох трубок кондиціонера, що йдуть від компресора. Одна трубка повинна бути набагато холоднішою за іншу. Якщо різниця суттєва, тоді все нормально. Якщо трубки приблизно однієї температури, значить, фреон «втікає».
До речі, якщо ви потрапили в непередбачувану ситуацію на дорозі, Finance.ua може вам допомогти. Ми пропонуємо послуги Асистансу: евакуацію авто з місця ДТП/поломки, аварійне відкриття дверей, запуск двигуна та інше.
Купуйте онлайн карту Assistance та отримуйте цілодобову підтримку в дорозі
За матеріалами:
mmr.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.