Експерти не рекомендують купувати ці кросовери з пробігом: що з ними не так — Finance.ua

Експерти не рекомендують купувати ці кросовери з пробігом: що з ними не так Сьогодні 14:34 — Технології&Авто

Видання «WhatCar» опублікувало список кросоверів з пробігом, які краще оминати через величезну кількість технічних проблем.

Цей рейтинг формувався на основі опитування власників таких машин. Він охоплював досвід експлуатації власних кросоверів, придбаних за останні два роки.

До списку потрапили такі моделі:

Range Rover Evoque (2011−2019)

Рейтинг надійності цієї моделі — 56,2%. Список недоліків кросовера включає безліч технічних несправностей, серед яких найбільш часто згадувалися проблеми з кузовом машини і електрикою. За ними йдуть вихід із ладу кондиціонера, АКБ, вихлопної системи, а також трансмісії.

Nissan Qashqai з бензиновим двигуном (2014−2021)

Рейтинг надійності складає 64,4%. Найбільше головного болю власникам таких машин приносили акумулятори, мотори, а також різні електричні системи, в тому числі і кондиціонер.

Dacia Duster (2013−2018)

Рейтинг надійності складає 68,2%. Незважаючи на те, що у нас кросовер Renault Duster вважається одним з найнадійніших, власники таких «паркетників» під маркою Dacia у Великобританії думають інакше, скаржачись на проблеми з кузовом авто, гальмами, мотором, електричною системою, АКБ, внутрішнім оздобленням, вихлопом, а також підвіскою.

Nissan Qashqai з дизельним двигуном (2007−2013)

Рейтинг надійності дорівнює 68,3%. Згідно з підсумками опитування, дизельний варіант Qashqai хоч і виявився надійнішим за бензинову версію, але ненабагато. До проблем з ним власники віднесли слабке лакофарбове покриття, а також несправності гальмівної системи, двигуна, паливної системи, підвіски, трансмісії, а також кермового управління.

BMW X1 (2009−2015)

Рейтинг надійності складає 68,6%. Як стверджують експерти, 29% респондентів, які володіють такими машинами, заявили, що 24% усіх проблем пов’язані з підвіскою, а 12% припало на несправності, пов’язані з силовим агрегатом моделі.

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