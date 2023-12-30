Експерти назвали три способи продовжити термін служби двигуна автомобіля взимку — Finance.ua
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Експерти назвали три способи продовжити термін служби двигуна автомобіля взимку

Технології&Авто
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Для того, щоб продовжити термін служби двигуна взимку, важливо дотримуватися кількох простих правил. Один із них стосується правильного підбору моторної оливи.
За словами експертів, зношування двигуна при низьких температурах підвищується саме через неправильно підібрану моторну оливу, яка на морозі стає в’язкішою і прогрівається значно довше, ніж охолоджувальна рідина.
Варто пам’ятати, що взимку зазори в силовому агрегаті стають більшими, що теж впливає на його роботу.
Також експерти нагадали про важливість прогріву автомобіля перед поїздкою хоча б протягом 5−10 хвилин, оскільки при низьких температурах можуть пошкодитися патрубки, сальники редуктора, кільця ущільнювачів, паливні шланги та інші гумові елементи автомобіля.
Намагайтеся уникати коротких поїздок. Через те, що взимку двигун повністю не прогрівається, в картері може утворитися вода. Вона потрапляє в оливу, що значно погіршує її змащувальні властивості, що в свою чергу негативно впливаю на термін служби агрегата.
За матеріалами:
mmr.ua
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