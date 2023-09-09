Експерти назвали найненадійніші хетчбеки з пробігом (інфографіка) — Finance.ua

Експерти назвали найненадійніші хетчбеки з пробігом (інфографіка) Сьогодні 19:00 — Фондовий ринок

Експерти назвали найненадійніші хетчбеки з пробігом (інфографіка)

Британське видання Whatcar.com та страхова компанія MotorEasy опублікували результати нового дослідження надійності автомобілів. Під час дослідження було опитано 25 тисяч власників хетчбеків.

Усіх автовласників попросили розповісти про несправності автомобілів, з якими зіткнулися за останні 24 місяці експлуатації. На основі цих даних було складено антирейтинг найпроблемніших хетчбеків. Усі ці машини без проблем можна купити і на вторинному ринку України.

Найненадійнішим хетчбеком, за результатами дослідження, визнали Citroen C3 другого покоління. Усього 26% власників поскаржилися на серйозні проблеми з цією машиною за останні два роки експлуатації. Основні нарікання автомобілістів пов’язані з гальмівною системою та кондиціонером.

Також чимало критики зазнав Ford Fiesta (2002−2008). Найпоширенішими проблемами машини стали несправності вихлопної системи та підвіски. На ці дефекти звернули увагу 46% опитаних. Головний плюс — усі несправні машини опинилися на ходу, а їхній ремонт зайняв у більшості випадків один день.

Nissan Micra за підсумками опитування посів третє місце у чорному списку найненадійніших хетчбеків. Так, на проблеми з японською моделлю поскаржилися 47% респондентів. Серед головних претензій — некоректна робота підвіски та електроніки. Половина з цих машин змогли дістатися сервісних центрів лише за допомогою евакуатора. Ремонт хетчбеків тривав від одного дня до тижня.

Також до антирейтингу надійності потрапили:

Нагадаємо, в серпні українці придбали майже 116 тисяч вживаних автомобілів.

До речі, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ (автоцивілку) за 15 хвилин на нашому порталі: Автоцивілка онлайн на Finance.ua🚙

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.