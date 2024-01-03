Експерти Brevan Howard поділилися прогнозом щодо крипторинку на 2024 рік — Finance.ua
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Експерти Brevan Howard поділилися прогнозом щодо крипторинку на 2024 рік

Криптовалюта
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Експерти Brevan Howard поділилися прогнозом щодо крипторинку на 2024 рік
Експерти Brevan Howard поділилися прогнозом щодо крипторинку на 2024 рік
У 2024 році крипторинок, зокрема сектор DeFi і блокчейн-ігор, відзначиться стрімким зростанням.
Це випливає з прогнозу експертів компанії Brevan Howard, пише Incrypted.
«Ми вважаємо, що перебуваємо на порозі кількох великих подій у Web3», — йдеться в дописі.

Web3-ігри

Експерти Brevan Howard очікують, що кількість проєктів у цій сфері зросте щонайменше вдвічі, подолавши поріг у 2000 штук. Число Web2-студій, які перейшли на Web3, також збільшиться.
Зазначимо, схожий прогноз зробили в компанії Animoca Brands. Позиція фірми така, що 2024 рік стане поворотним для GameFi-індустрії та відзначиться значним її приростом.
Також у Brevan Howard вважають, що в App Store, Play Store і Epic Store з’явиться більше блокчейн-ігор. На думку експертів, на це вплинуть зміни у внутрішній політиці розробників цих сервісів.
«Ми також очікуємо, що в деяких мобільних проєктах з’явиться можливість оплати в стейблкоїнах», — зазначили експерти.
Крім того, аналітики вважають, що капіталізація GameFi-токенів зросте до $40 млрд. На момент написання цей показник становить $20,12 млрд, згідно з CoinGecko.

Стейблкоїни

Щодо цього типу активів експерти Brevan Howard зробили відразу кілька важливих прогнозів:
  • стейблкоїни перевершать Visa за обсягом оброблюваних платежів. Аналогічний прогноз, до речі, зробили в Bitwise Asset Management;
  • обсяг переказів у стейблкоїнах у рамках екосистеми Solana досягне 6% від загальної кількості. Головна причина — стрімке відновлення цього ринку;
  • поява децентралізованого стейблкоїна. Його показник обсягу заблокованих коштів (TVL) перевищить $1 млрд.

Ethereum

Загальний прогноз експертів щодо цієї екосистеми — стрімке зростання з акцентом на роллапах і L2. Решта тез щодо вектора розвитку Ethereum у 2024 році мають такий вигляд:
  • пропозиція активу скоротиться до 119,6 млн ЕТН, оскільки обсяг спалюваних монет збільшиться вдвічі порівняно з 2023 роком;
  • частка ліквідних токенів Ethereum зросте з 37,5% до 50% на тлі високого попиту на протоколи стейкінга;
  • збільшення частки «приватних» транзакцій до більш ніж 20%. Зростання числа нейтральних будівельників блоків, перехід до більш децентралізованого середовища;
  • стрибок популярності безгазових угод в Ethereum;
  • загальна кількість транзакцій у роллапах на L2 у 10 разів перевищить показники основної мережі.

Глобальні ринки

Експерти Brevan Howard прогнозують істотне розширення переліку доступних токенів і хвилю лістингу активів на великих платформах. Цей ринок капіталу продовжує розвиватися, і 2024 рік закладе підґрунтя для появи нових проєктів, механізмів розрахунку і нарахування вартості, похідних продуктів, вважають у компанії.
Також аналітики вказали на відтік перспективних проєктів і розробників зі США в ОАЕ. Як причину вони назвали чітку і прозору нормативно-правову базу міжнародного фінансового центру Abu Dhabi Global Market.
Яскравий приклад — Project Diamond, який біржа Coinbase планує запустити саме в Еміратах. Це платформа для створення, продажу та просування цифрових активів.

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За матеріалами:
incrypted
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