Експертка розповіла, що заважає програмі «єОселя» нормально працювати — Finance.ua

Експертка розповіла, що заважає програмі «єОселя» нормально працювати
Обсяги наданих кредитів за понад рік повномасштабної війни в дев’ять разів менші, ніж за цілий рік до вторгнення. До того ж майже 100% кредитів було видано для придбання житла на вторинному ринку, а за власними програмами банки видали майже 250 іпотечних кредитів. Про це розповіла перша заступниця Голови правління Глобус Банку Олена Дмітрієва.
«Після старту програми „єОселя“ вже було видано понад 2 тисячі кредитів на придбання житла переважно на вторинному ринку, а також у введених в експлуатацію новобудовах. Це у 8 разів більше, ніж кількість виданих кредитів за програмами комерційних банків. Таким чином можна констатувати, що іпотека в Україні тримається переважно на державній іпотечній програмі», — каже експертка.
Вона наголосила, що після перезапуску програми з 1 серпня, її ефективність залежатиме від залучення постійних джерел фінансування.
Нагадаємо, з січня до травня 2023 року через брак коштів реалізацію програми призупиняли. У червні завдяки додатковому фінансуванню з відкритого ринку, вдалося відновити роботу ініціативи, але ресурсів може вистачити лише на 5 — 6 тисяч кредитних угод, що доволі мало.
Перспективи «єОселі» на первинному ринку
За словами Дмітрієвої, головна проблема непопулярності «єОселя» полягає в обмеженні схем фінансування, дозволених для участі в програмі. Всього 10% забудовників працюють за дозволеними схемами до яких належать:
- фонди фінансування будівництва;
- купівля-продаж майнових прав;
- цільові облігації.
«Змінювати схему фінансування дуже дорого. Забудовники хочуть гарантованих обсягів фінансування за „єОселею“ для того, щоб вносити зміни у свої процеси. Поки що це питання поставлене на паузу», — додала вона.
На думку банкірки, цю проблему можуть вирішити такі законодавчі норми:
- Закон України № 2518 «Про гарантування речових прав на об'єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому»;
- Постанова КМУ № 596 від 13 червня 2023 року.
«Ці документи накладають певні зобов’язання на забудовника, запроваджують поняття спеціального майнового права та його реєстрації, роблять ринок первинної нерухомості прозорим, а права покупців — більш захищеними. Тому вкрай важливим є спрощення умов переходу забудовників на нову схему роботи, зазначену в Законі», — пояснила Дмітрієва.
Чому попит на первинне житло знизився
Також проблемою є низький попит на первинне житло в програмі «єОселя» — 20 — 30% від рівня початку лютого 2022 року. Це відбулося через низку причин:
- зростання собівартості житла;
- зниження платоспроможності потенційних покупців;
- великі ризики, пов’язані із термінами завершення будівництва та наявності відповідних фінансових ресурсів у девелоперів;
- стан невизначеності через війну;
- відсутність страхування ризиків на випадок пошкодження або руйнування новобудови внаслідок бойових дій;
- загальна непрогнозованість наслідків війни.
Три напрями для покращення ситуації з «єОселя»
Олена Дмітрієва виділила 3 напрями, рухаючись якими, можна покращити ситуацію протягом 2 — 3 місяців, серед них:
- активізація «єОселі» на первинному ринку для широкого кола українців, які потребують поліпшення житлових умов;
- розвиток спільних іпотечних програм між банками й девелоперами: для покупця це і додаткова гарантія надійності придбання оселі в новобудові, і зменшені відсотки;
- участь місцевої влади в додатковій компенсації відсотків за іпотечними кредитами на первинному ринку.
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«Зниження розміру облікової ставки спонукає до суттєвого пом’якшення іпотечних умов. В разі, якщо розмір облікової ставки буде знижений, як мінімум, ще на 2 відсоткових показники, то в середньому іпотечні ставки можуть впасти на 3,5 — 5%. Це своєю чергою призведе до зростання конкурентоздатності іпотечних програм комбанків порівняно з програмою „єОселя“, а громадяни отримають можливість обирати кредит під власні фінансові можливості», — підсумувала заступниця Голови правління банку.
Вона вважає, що облікова ставка опуститься щонайменше до 20%, що буде спонукати комерційні банки поновлювати власні іпотечні програми та робити їх більш привабливими для клієнтів.
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