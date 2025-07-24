Експерт з 25-річним стажем розповів чому посилання більше не працюють у Google — Finance.ua

Експерт з 25-річним стажем розповів чому посилання більше не працюють у Google 24.07.2025, 00:44

Експерт з 25-річним стажем розповів чому посилання більше не працюють у Google

Експерт з SEO з 25-річним стажем заявляє, що Google більше не покладається на посилання для ранжування сайтів. Це означає революцію у світі пошукової оптимізації та кінець багатомільярдної індустрії продажу гіперпосилань.

Як статистичний аналіз поховав стару SEO-школу

Роджер Монтті, колишній модератор найпопулярнішого SEO-форуму WebmasterWorld, розповідає про драматичні зміни в алгоритмах Google. Ще у 2005 році інженери компанії оголосили про використання статистичного аналізу для виявлення неприродних патернів посилань.

«Їхня презентація містила графіки з кривою, що показувала нормальні патерни посилань, та окремою хмарою червоних точок неприродних лінків», згадує експерт. Саме тоді з’явилося поняття «посилань, що виглядають природно».

До 2006 року Google нейтралізувала бізнес взаємних посилань та каталогів. Пізніше компанії на кшталт Text-Link-Ads створювали величезні мережі тисяч незалежних сайтів, заробляючи до $40,000 на місяць пасивного доходу від продажу лінків.

Оновлення Penguin змінило все

2012 рік став поворотним для індустрії лінкбілдингу. Алгоритм Penguin почав застосовувати мануальні санкції до тисяч сайтів за платні посилання. Монтті ввів термін «ранжування там, де сайт повинен ранжуватися» для опису нової реальності.

Сьогодні Google просто ігнорує маніпулятивні посилання замість покарання сайтів. Це означає, що покупка лінків дає лише тимчасовий ефект. Сайти неминуче повертаються до свого «справжнього» місця в видачі.

Для бізнесів, що залежать від стабільних позицій у пошуку, це критично важливо. Особливо для сфер типу юридичних послуг, де локальні сигнали (цитування, відгуки) мають більший вплив на ранжування, ніж посилання.

Промоція замість лінків

Експерт радить зосередитись на реальній промоції бізнесу замість одержимості посиланнями. «Лінкбілдери відмовляються від можливості опублікувати статтю для десятків тисяч потенційних клієнтів лише тому, що вона у форматі email чи PDF без посилання на веб-сторінці», критикує Монтті.

Створення обізнаності та довіри до бренду впливає на таємничі «зовнішні сигнали довіри», які шукає Google. Це може бути набагато ефективнішим за традиційний лінкбілдинг.

Нова епоха SEO вимагає від бізнесу думати ширше за межі простого отримання посилань. Зовнішні сигнали довіри, експертності та авторитетності сьогодні важливіші, ніж будь-коли в історії пошукової оптимізації.

Terazus За матеріалами:

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