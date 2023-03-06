Експерт вказав на ознаки відокремлення криптовалют від акцій — Finance.ua

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Експерт вказав на ознаки відокремлення криптовалют від акцій

Криптовалюта
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Експерт вказав на ознаки відокремлення криптовалют від акцій
Експерт вказав на ознаки відокремлення криптовалют від акцій
Генеральний директор Grayscale Майкл Зонненшайн вважає, що нещодавній крах криптокомпаній, таких як FTX і Genesis, більше не має великого впливу на індустрію.
В інтерв’ю інвестору Скотту Мелкеру Зонненшайн сказав, що він «обережно оптимістичний» щодо майбутнього індустрії, незважаючи на шкоду, заподіяну користувачам цими банкрутствами. Він також зазначив, що в той час як фондовий ринок був волатильним, ціни на криптовалюту залишалися відносно стабільними. На думку Зонненшайна, це може бути ознакою того, що цифрові активи стають більш незалежними від традиційних акцій.

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Зонненшайн також розповів про інші проблеми, з якими стикаються криптовалютні інвестори, такі як тиск на майнерів та інші частини екосистеми. Однак, на його думку, сектор починає ставати більш стійким і відсіювати тих, хто шукає лише швидкого прибутку.
Окрім цього, експерт позитивно оцінив нову розробку в галузі, яка називається «написи». Це цифрові активи, записані в сатоші або літоші, найменшій частці біткоїна або лайткоїна. Вони схожі на необоротні токени (NFT) і можуть бути створені за допомогою протоколу Ordinal.
За матеріалами:
cryptomisto
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