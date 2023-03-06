Експерт вказав на ознаки відокремлення криптовалют від акцій — Finance.ua

Експерт вказав на ознаки відокремлення криптовалют від акцій Сьогодні 03:26 — Криптовалюта

Експерт вказав на ознаки відокремлення криптовалют від акцій

Генеральний директор Grayscale Майкл Зонненшайн вважає, що нещодавній крах криптокомпаній, таких як FTX і Genesis, більше не має великого впливу на індустрію.

В інтерв’ю інвестору Скотту Мелкеру Зонненшайн сказав, що він «обережно оптимістичний» щодо майбутнього індустрії, незважаючи на шкоду, заподіяну користувачам цими банкрутствами. Він також зазначив, що в той час як фондовий ринок був волатильним, ціни на криптовалюту залишалися відносно стабільними. На думку Зонненшайна, це може бути ознакою того, що цифрові активи стають більш незалежними від традиційних акцій.

Зонненшайн також розповів про інші проблеми, з якими стикаються криптовалютні інвестори, такі як тиск на майнерів та інші частини екосистеми. Однак, на його думку, сектор починає ставати більш стійким і відсіювати тих, хто шукає лише швидкого прибутку.

Окрім цього, експерт позитивно оцінив нову розробку в галузі, яка називається «написи». Це цифрові активи, записані в сатоші або літоші, найменшій частці біткоїна або лайткоїна. Вони схожі на необоротні токени (NFT) і можуть бути створені за допомогою протоколу Ordinal.

cryptomisto За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.