Експерт відповів, що буде з курсом гривні в Україні через підрив Каховської ГЕС — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Експерт відповів, що буде з курсом гривні в Україні через підрив Каховської ГЕС

Валюта
92
Підрив Каховської ГЕС — не лише масштабна екологічна катастрофа, а й удар по економіці України. Тож економіст, виконувач обов’язків міністра економіки України у 2020 році Павло Кухта розповів, чого очікувати від курсу долара через теракт на гідроелектростанції.
Він каже, що гривня має бути стабільною, зокрема через притік грошей із Заходу:
«Я думаю, що нічого (не станеться з гривнею. — Ред.), тим більше, що вона зараз зростає. Ну, і в нас такий притік грошей із Заходу… Тобто з курсом стабільно. У Нацбанку, здається, зараз найбільші резерви за всю історію… Нас накачують ресурсами — це нас підтримує».
Крім того, експерт не радить діставати свої відкладені долари й бігти до обмінників та міняти. Адже зараз гривня стабільна, тому ви лише втратите.
«Дістанете — ви ще й втратите. Ви ж бачите, що він зріс цей курс. Я не думаю, що Нацбанк дасть зараз сильно коливатися курсу — що сильно зростати, що сильно падати», — запевняє Кухта.
Отримати більше зі свого депозиту можна на Finance.ua 💰
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.