Експерт відповів, що буде з курсом гривні в Україні через підрив Каховської ГЕС — Finance.ua

Експерт відповів, що буде з курсом гривні в Україні через підрив Каховської ГЕС Сьогодні 10:55 — Валюта

Підрив Каховської ГЕС — не лише масштабна екологічна катастрофа, а й удар по економіці України. Тож економіст, виконувач обов’язків міністра економіки України у 2020 році Павло Кухта розповів, чого очікувати від курсу долара через теракт на гідроелектростанції.

Він каже, що гривня має бути стабільною, зокрема через притік грошей із Заходу:

«Я думаю, що нічого (не станеться з гривнею. — Ред.), тим більше, що вона зараз зростає. Ну, і в нас такий притік грошей із Заходу… Тобто з курсом стабільно. У Нацбанку, здається, зараз найбільші резерви за всю історію… Нас накачують ресурсами — це нас підтримує».

Крім того, експерт не радить діставати свої відкладені долари й бігти до обмінників та міняти. Адже зараз гривня стабільна, тому ви лише втратите.

«Дістанете — ви ще й втратите. Ви ж бачите, що він зріс цей курс. Я не думаю, що Нацбанк дасть зараз сильно коливатися курсу — що сильно зростати, що сильно падати», — запевняє Кухта.

УНІАН За матеріалами:

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