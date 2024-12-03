Експерт спрогнозував, як зміняться тарифи на газ із початку наступного року — Finance.ua

Експерт спрогнозував, як зміняться тарифи на газ із початку наступного року Вчора 21:03 — Енергетика

Експерт спрогнозував, як зміняться тарифи на газ із початку наступного року

Навіть якщо транзит російського газу через Україну буде припинено, то навряд тарифи на газ в Україні зміняться з 1 січня. Таку думку висловив голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко

У коментарі УНІАН він заявив, що скасування транзиту у перспективі впливатиме, зокрема, на вартість газу для населення. Також фахівець спрогнозував, на скільки зросте тариф на газ наступного року.

«Можна порахувати, скільки потрібно коштів, щоб компенсувати втрати, яких бюджет України може зазнати внаслідок відмови від транзиту російського газу. Для того, щоб заповнити свою газотранспортну систему, Україні потрібно буде закупити щонайменше 2 мільярди кубометрів газу. У грошовому еквіваленті йдеться про 1,1 мільярда доларів (близько 45 млрд гривень)», — сказав Попенко.

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За його словами, на рік транзит газу з Росії Україні приносив близько 600 мільйонів доларів (це приблизно 25 млрд гривень), і цю суму держава втрачатиме. На його думку, таким чином, Україні потрібно буде десь знайти 1,7 млрд доларів (близько 70 млрд гривень). Він додав:

«Частково компенсація втрат бюджету буде перекладена на простих українців. Те, наскільки зросте вартість газу, може залежати від того, чи будуть вибори в Україні у 2025 році. Якщо вибори запланують, можливо, підняття тарифу не буде дуже відчутним, наприклад, він зросте не до 14 гривень за кубометр, а лише до 10 грн. У разі відсутності виборів на громадян може очікувати більше серйозне зростання тарифів — до 12 чи, можливо, навіть до 14 гривень за кубометр».

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УНІАН За матеріалами:

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