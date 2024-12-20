Експерт спрогнозував обвал крипторинку після інавгурації Дональда Трампа — Finance.ua
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Експерт спрогнозував обвал крипторинку після інавгурації Дональда Трампа

Криптовалюта
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Експерт спрогнозував обвал крипторинку після інавгурації Дональда Трампа
Експерт спрогнозував обвал крипторинку після інавгурації Дональда Трампа
Екс-CEO BitMEX Артур Хейс припускає, що криптовалюти можуть зазнати значного обвалу приблизно 20 січня 2025 року, коли Дональд Трамп може вступити на посаду президента США.
Аналітик написав свій новий прогноз в есе Trump Truth, де наголосив, що економічна політика Трампа здатна викликати девальвацію долара та стимулювати попит на біткоїн.
На думку Хейса, Трамп, прагнучи швидко зміцнити економічні позиції США, може девальвувати долар відносно золота до рівнів $10 000−20 000 за унцію. Це, за словами експерта, може швидко зробити американські товари конкурентоздатними на глобальному ринку.
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Хейс також вважає, що дії США спровокують реакцію найбільших економік, зокрема Китаю, який може послабити юань. Це посилить попит на активи з обмеженою пропозицією, як-от золото й біткоїн. Водночас Хейс сумнівається, що адміністрація США створить стратегічний резерв біткоїна, адже, ймовірно, кошти підуть на інші економічні потреби.
На тлі таких прогнозів у США зростає рух на рівні окремих штатів, спрямований на створення біткоїн-резервів. Ініціативи вже розглядаються в Техасі, Пенсильванії та Огайо.
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Курс криптовалют до долара

За матеріалами:
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