Експерт розповів, коли закінчиться ведмежий цикл на крипторинку — Finance.ua

Експерт розповів, коли закінчиться ведмежий цикл на крипторинку
Голова фінансово-консалтингової компанії deVere Group Найджел Грін вважає, що «ведмежий» цикл на ринку криптовалют завершиться через кілька місяців.
На думку експерта, вартість Bitcoin (BTC) та інших криптовалют зросте, як тільки інфляція почне знижуватись, а центральні банки почнуть пом’якшувати грошово-кредитну політику.
За словами Гріна, крипторинок, який знецінився після підвищення ставок, може почати зростати вже у квітні 2023 року.
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«Активи, які найбільше виграли від низьких процентних ставок, природно, найбільше постраждали від підвищення ставок у 2022 році. До них відносяться акції, особливо в технологічному секторі, і криптовалюти, серед інших ризикових активів. Ми очікуємо, що в міру завершення процесу стимулювання, що, найімовірніше, відбудеться в другому кварталі 2023 року, саме ці ризикові активи переживуть одні з найбільших ралі. Однак такий високий ажіотаж, який був притаманний попереднім ралі, малоймовірний, натомість ми побачимо більш стійку, безперервну висхідну траєкторію для Bitcoin, коли почнеться зниження ставки», — каже експерт.
Стверджуючи, що «впевненість повертається на ринки», Грін зазначив, що поточна ціна Bitcoin є привабливою для довгострокових інвесторів.
«Багато серйозних, довгострокових інвесторів будуть використовувати поточні низькі ціни на криптовалюти в якості можливості для покупки... Незважаючи на те, що Bitcoin знизився на 70% від свого ажіотажного максимуму в листопаді 2021 року, Bitcoin залишається найбільш ефективним класом активів десятиліття», — зазначив він.
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