Експерт розповів, коли закінчиться ведмежий цикл на крипторинку — Finance.ua

Експерт розповів, коли закінчиться ведмежий цикл на крипторинку Сьогодні 05:26 — Фінтех і Картки

Голова фінансово-консалтингової компанії deVere Group Найджел Грін вважає , що «ведмежий» цикл на ринку криптовалют завершиться через кілька місяців.

На думку експерта, вартість Bitcoin (BTC) та інших криптовалют зросте, як тільки інфляція почне знижуватись, а центральні банки почнуть пом’якшувати грошово-кредитну політику.

За словами Гріна, крипторинок, який знецінився після підвищення ставок, може почати зростати вже у квітні 2023 року.

«Активи, які найбільше виграли від низьких процентних ставок, природно, найбільше постраждали від підвищення ставок у 2022 році. До них відносяться акції, особливо в технологічному секторі, і криптовалюти, серед інших ризикових активів. Ми очікуємо, що в міру завершення процесу стимулювання, що, найімовірніше, відбудеться в другому кварталі 2023 року, саме ці ризикові активи переживуть одні з найбільших ралі. Однак такий високий ажіотаж, який був притаманний попереднім ралі, малоймовірний, натомість ми побачимо більш стійку, безперервну висхідну траєкторію для Bitcoin, коли почнеться зниження ставки», — каже експерт.

Стверджуючи, що «впевненість повертається на ринки», Грін зазначив, що поточна ціна Bitcoin є привабливою для довгострокових інвесторів.

«Багато серйозних, довгострокових інвесторів будуть використовувати поточні низькі ціни на криптовалюти в якості можливості для покупки... Незважаючи на те, що Bitcoin знизився на 70% від свого ажіотажного максимуму в листопаді 2021 року, Bitcoin залишається найбільш ефективним класом активів десятиліття», — зазначив він.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

cryptomisto За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.