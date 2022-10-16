Експерт розповів, чи будуть проблеми з пальним — Finance.ua

Експерт розповів, чи будуть проблеми з пальним Вчора 18:02 — Енергетика

Ресурсів повністю вистачає. Навіть є певний профіцит, який утворився через динамічний імпорт напередодні нещодавнього поновлення акцизу. Тому сплеск продажів на АЗС 10 жовтня потішив ринок.

Про це у Facebook написав директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн.

Зі слів експерта, в цілому країна успішно минула сезонний пік споживання, який видався напрочуд спокійним. Таким чином тестування пройшла нова система нафтопродуктозабезпечення, яку побудували буквально за 3-4 місяці на заміну знищеним 100% довоєнних джерел постачання.

Зараз маємо не тільки нову диверсифікацію імпорту через західний кордон, але й принципово іншу логістичну структуру.

Наприклад, понад 40% пального надходить у бензовозах, тоді як до війни так майже не возили. Решта йде залізницею через безліч переходів. Саме життя змусило створити таку гнучку та розгалужену систему постачання. Це наша перша велика «енергетична» перемога у цій війні.

Вересневі запаси застабілізували ціни, але це може бути не надовго. Минулого тижня найбільші нафтовидобувні країни світу домовились про скорочення видобутку.

Ціни. Результат на табло: якщо наприкінці вересня ціна на нафту була 85 дол./бар., то наразі маємо 97. Дизпальне за цей період додало 200 долл. (6 грн/л). У той же час бензин додав всього 80 дол. Свіжі партії ДП заходять вже по 50 грн/л.

«Якщо везти в центр або на схід, це вже 53 грн/л. Поки жовтнева ціна міксується з вересневими запасами по 45-46 грн/л, але вічно так не буде. Втримати ціни на колонках з такою собівартістю буде складно (сьогодні це 52-57 грн/л). А от по бензинах — цілком реально», — зазначив Куюн.

До речі, на Finance.ua ми допомагаємо людям оформлювати Зелену картку швидко та зручно. Усе, що вам потрібно — доступ до інтернету.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.