Експерт розповіла, що втримало економіку у 2024 році — Finance.ua
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Експерт розповіла, що втримало економіку у 2024 році

Казна та Політика
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Експерт розповіла, що втримало економіку у 2024 році
Експерт розповіла, що втримало економіку у 2024 році
Наповнення бюджету самими ж українцями, а також часткова компенсація дефіциту країнами-партнерами — допомогли підтримати економіку у 2024-му році.
Про це розповідає доктор економічних наук Людмила Черенько в інтерв’ю РБК-Україна.
«Можна багато сперечатися стосовно того, що люди поводяться так, наче в країні немає війни — ходять в кафе, в театри. Насправді це й підтримує економіку. Я не військовий експерт і не знаю, як це впливатиме на хід війни, але якби люди цього не робили, якби ми все донатили на війну і перевели економіку на військові рейки, для економіки це був би смертельний вирок», — пояснила Черенько.
За словами експерта, частково компенсувати дефіцит бюджету допомогли й країни-партнери України, у тому ж числі завдяки тому, що беруть на себе частину соціальних видатків.
Інша ж справа, як зауважила Черенько, показником падіння економіки було б те, якби громадяни перейшли на натуральне господарство та припинили б наповнювати бюджет.
«Поки ж у нас працюють кафе, люди ходять в кінотеатри, будинки побуту — все це ознака того, що економіка існує і працює. Коли є можливість давати робочі місця іншим, а не виробляти все всередині домогосподарства», — додала вона.

Бюджет на 2025 рік

В кінці листопада президент Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет на 2025 рік. Як пояснював голова українського уряду Денис Шмигаль, пріоритетом кошторису залишається захист держави.
Зокрема до бюджету закладено дефіцит у розмірі 1 трлн 640,6 млрд гривень. Частково він покриватиметься за рахунок міжнародної допомоги.
За матеріалами:
РБК-Україна
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