Ексклюзив за мільйон: Maybach наповнить ринок новими розкішними моделями (фото) — Finance.ua

Ексклюзив за мільйон: Maybach наповнить ринок новими розкішними моделями (фото) Сьогодні 03:47 — Технології&Авто

Ексклюзив за мільйон: Maybach наповнить ринок новими розкішними моделями (фото)

Mercedes-Benz планує повернути колишню розкіш бренду Maybach. Найближчими роками марка випустить цілу лінійку дорогих ексклюзивних моделей. Про це стало відомо американському виданню Car and Driver.

Наразі всі серійні Maybach є, по суті, розкішними версіями моделей Mercedes. Їх продовжать випускати, однак додадуть і більш самобутні авто.

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Джерела в німецькому концерні кажуть, що Maybach перетвориться на «Супер-Мерседес» з ексклюзивним дизайном і високим ступенем персоналізації.

Керівництво Mercedes-Benz побачило успіх дорогих лімітованих моделей на кшталт Rolls-Royce Boat Tail, Bentley Mulliner Batur або Alfa Romeo 33 Stradale і вирішило створити їхні аналоги. Перші подробиці авто вже розкрили.

Які нові моделі готує Maybach:

купе 2+2 у дусі легендарного Mercedes 300 SL Gullwing;

SEC — чотиридверний чотиримісний седан-купе;

Panamericana Cruiser — купеподібний позашляховик на базі Гелендвагена;

GLR Slantback — пікап-купе на базі Гелендвагена;

серійна версія концепт-кара Vision One-Eleven;

AMG EQR Two — електричний наступник суперкара Mercedes-AMG One;

EQS Shooting Brake — версія Mercedes EQS у кузові універсал;

EQS SUV Streamliner — обтічний електричний купе-кросовер на базі Maybach EQS SUV;

Vision 2 — великі та розкішні купе і кабріолет у стилі концепт-карів Maybach 6.

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