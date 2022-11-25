Ексголову НБУ Кирила Шевченка знайшли в одному з європейських міст — Finance.ua
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Ексголову НБУ Кирила Шевченка знайшли в одному з європейських міст

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Ексголову НБУ Кирила Шевченка знайшли в одному з європейських міст
Ексголову НБУ Кирила Шевченка знайшли в одному з європейських міст
Колишній голова Національного банку Кирило Шевченко, якого оголосили в розшук, наразі облаштувався у столиці Австрії Відні, йдеться у розслідувані УП.
Журналіст УП Михайло Ткач разом зі знімальною групою спостерігав за переміщеннями Шевченка у австрійській столиці.
Шевченка помітили у компанії екс-заступника міністра юстиції Дениса Чернишова, якого також оголошено у розшук.
Фото: УП
Фото: УП
Також у ЗМІ з’явилося фото, на якому зафіксовано Шевченка ще з одним фігурантом розслідування НАБУ, колишнім депутатом від партії блок Петра Порошенка Олександром Грановським.
Журналісти дізналися, що в будинку, де живе Шевченко, колись мешкав віденський заможний клас, а зараз однією з особливостей будівлі, унікальної для Відня, є те, що на першому поверсі є власний спа-салон, великий басейн, а також фітнес-центр.
Як зазначається у розслідуванні, Шевченко багато часу проводить вдома. «Протягом декількох днів ми під’їжджаємо за цією ж адресою, але колишнього можновладця більше не вдається помітити. Натомість на третьому поверсі будинка іноді горить світло», — говориться у розслідування.

Довідка Finance.ua:

  • Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру у протизаконних діях голові Національного банку Кирилу Шевченку у період його керівництва «Укргазбанком»;
  • також підозру у розкраданні 206 млн грн державного банку повідомили ще чотирьом основним фігурантам даного злочину, серед яких колишні та чинні високопосадовці банківських установ;
  • згодом Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук трьох посадовців «Укргазбанку», причетних до розкрадання понад 200 млн грн, серед яких — ексголова Нацбанку Кирило Шевченко;
  • ексголова НБУ Кирило Шевченко вважає, що оголошення його в розшук у справі розкрадання 200 млн грн Укргазбанку «є зайвим підтвердженням заангажованості та політизованості слідства»;
  • 9 листопада прессекретар САП Ольга Постолюк повідомила, що колишнього голову Національного банку Кирила Шевченка оголосили в міжнародний розшук.
За матеріалами:
Українська правда
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