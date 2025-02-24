Ексбанкір BNP Paribas першим домігся скасування в суді персональних санкцій України — Finance.ua

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Ексбанкір BNP Paribas першим домігся скасування в суді персональних санкцій України

Фондовий ринок
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Ексбанкір BNP Paribas першим домігся скасування в суді персональних санкцій України
Ексбанкір BNP Paribas першим домігся скасування в суді персональних санкцій України
Француз Дюрей Луі-Мішель, який до 2022 року багато років працював у BNP Paribas, виграв у першій інстанції Верховного Суду ініційовану ним справу проти президента Володимира Зеленського щодо скасування введених проти француза українських санкцій.
У рішенні Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 10 лютого йдеться про визнання протиправним та нечинним указу президента України від 19 лютого 2023 року № 82/2023 в частині введення в дію персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) щодо особи під № 273 у додатку до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 лютого 2023 року.
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Під цим номером в додатку зазначений Луі-Мішель. Він подав скаргу до Верховного Суду 16 серпня 2023 року, а 25 вересня до справи у якості третіх осіб був залучений ініціатор санкцій — Національний банк України, а також РНБОУ.
Француз зазначав, що станом на дату застосування санкцій він вже кілька років не перебував на посаді члена Ради директорів чи будь-якій іншій посаді у ТОВ «Сетелем Банк», бо ще 13 жовтня 2020 року був звільнений з вищевказаної посади.
В якості доказу суд прийняв витяг з рамкової угоди, укладеної 13 жовтня 2020 року між АТ «Сбєрбанк росії» та BNP Paribas S.A., BNP Paribas Personal Finance S.A., Cofica Bail S.A. тa Leval 20 S.A.S.
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Це перше відоме подібне рішення суду щодо визнання противоправним та нечинним введення персональних санкцій проти конкретної людини.
До Луі-Мішеля рішенням РНБО та указом президент від 19 лютого 2023 року було застосовано шість санкцій терміном на 10 років: від блокування активів та запобігання виведенню капіталів за межі України до зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань та заборони в’їзду на територію України.
Рішення Верховного Суду як суду першої інстанції в таких спорах набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення для набрання чинності має бути підтверджено Великою Палатою Верховного Суду. На подачу апеляційної скарги надається 30 днів із дня складення повного судового рішення.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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