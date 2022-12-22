Економіст попередив, що Bitcoin може більше не зрости — Finance.ua

Економіст попередив, що Bitcoin може більше не зрости Сьогодні 04:07 — Фінтех і Картки

Економіст попередив, що Bitcoin може більше не зрости

Економіст Пітер Шифф в серії твітів поділився думками про майбутнє BTC.

«Той факт, що Bitcoin впав разом із фінансовими активами, не означає, що він виросте, щойно ці ринки розгорнуться. Bitcoin — це не фінансовий актив. Це колекційний цифровий токен. Bitcoin-бульбашка лопнула, і колекціонери продаватимуть її незалежно від того, що трапиться з фінансовими активами». — написав Шифф.

Експерт також заявив, що Bitcoin не є дефіцитним активом, незважаючи на обмеження пропозиції криптовалюти в 21 мільйон монет. Відповідаючи на твіт, у якому користувач написав, що BTC є «найдефіцитнішим і найбажанішим активом, який коли-небудь бачив світ», Шифф написав:

«Bitcoin навряд чи є дефіцитним і жодним чином не бажаним. Якщо ви хочете втратити свої гроші, є багато способів зробити це. Вам не потрібно купувати Bitcoin для здійснення цієї мети».

Шифф є засновником і нинішнім головою Schiffgold, дилера дорогоцінних металів, що спеціалізується на золотих і срібних злитках. Економіст протягом довгого часу регулярно критикував флагманську криптовалюту, просуваючи золото.

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