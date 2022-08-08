Економіка України показує не дуже втішні результати - Мінфін — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Економіка України показує не дуже втішні результати - Мінфін

Особисті фінанси
641
Економіка України показує не дуже втішні результати - Мінфін
Економіка України показує не дуже втішні результати - Мінфін
Українська економіка на сьогодні демонструє не дуже втішні результати, що, своєю чергою, призводить до таких негативних явищ, як зростання інфляції.
Про це під час Всеукраїнського телемарафону заявив заступник міністра фінансів Олександр Кава.
За його словами, на економіку негативно вплинуло й те, що багато підриємств припинили працювати, а українці виїхали за кордон через війну.
Читайте також
«Економіка, на жаль, показує не дуже втішні результати, тому що багато підприємств припинили роботу через бойові дії або скоротили роботу через розірвання ланцюжків постачання сировини і ланцюжків збуту продукції. Також багато наших співгромадян виїхали за межі України і не можуть працювати. За таких умов наша країна змушена функціонувати, і, на жаль, не все так позитивно складається, як би нам того хотілося», — зазначив Кава.
Місце для вашої реклами
Заступник міністра додав, що допомога союзників дає Україні змогу балансувати бюджет та виконувати свої зобов’язання.
«Ми дуже активно працюємо з нашими зовнішніми партнерами, які надають Україні підтримку у вигляді грантів, кредитів, щоб балансувати наш бюджет, щоб держава могла виконувати зобов’язання в першу чергу перед військовими та робити соціальні виплати», — сказав Кава.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.