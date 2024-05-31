Економіка Тайваню зростатиме найшвидшими темпами за 3 роки через бум технологій ШІ — Finance.ua

Економіка Тайваню зростатиме найшвидшими темпами за 3 роки через бум технологій ШІ Сьогодні 22:29 — Технології&Авто

Економіка Тайваню зростатиме найшвидшими темпами за 3 роки через бум технологій ШІ

Цього року економіка Тайваню зростає найшвидшими темпами з 2021 року, оскільки чиновники підвищили свої прогнози, посилаючись на відновлення світової торгівлі та зростаючий попит на технології штучного інтелекту.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Валовий внутрішній продукт, ймовірно, зросте на 3,94% в цьому році, йдеться в заяві Тайванського статистичного бюро, в порівнянні з останнім прогнозом на 3,43%. Чиновники заявили, що поліпшення прогнозу пов’язане зі збільшенням державних і корпоративних інвестицій в ШІ і хмарні обчислення, а також з очікуваним загальним поліпшенням світового експорту.

ВВП у першому кварталі зріс на 6,56%, що перевищило оцінку в 6,5% в опитуванні економістів Bloomberg. Чиновники вважають, що цього року експорт Тайваню збільшиться на 10%, в порівнянні з попереднім прогнозом в 6,14%.

Занепокоєння уряду щодо стабільно високої інфляції, схоже, збережеться, оскільки статистичне бюро підвищило прогноз інфляції до 2,07% з попереднього прогнозу в 1,85%. Занепокоєння щодо інфляції пов’язане з тим, що протягом більшої частини останніх трьох років вона випереджала зростання заробітної плати, що призвело до зниження реальних доходів домогосподарств по всьому острову.

Протягом двох з перших трьох місяців цього року інфляція випереджала середнє регулярне зростання заробітної плати на Тайвані. За 10 місяців минулого року інфляція або випереджала, або дорівнювала зростанню заробітної плати.

Економічна Правда За матеріалами:

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