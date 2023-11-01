Економіка США зросла на 4,9% в III кварталі — Finance.ua
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Економіка США зросла на 4,9% в III кварталі

Світ
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Економіка США зросла у третьому кварталі навіть швидше, ніж очікувалося, завдяки сильним споживачим витратам, незважаючи на вищі процентні ставки, триваючий інфляційний тиск і ряд інших внутрішніх і глобальних проблем.
Валовий внутрішній продукт США зріс з урахуванням сезонних факторів на 4,9% у річному вимірі в період з липня по вересень порівняно з показником у 2,1% у II кварталі, повідомило міністерство торгівлі США.
Економісти, опитані Dow Jones, очікували прискорення реального ВВП на 4,7% з поправкою на інфляцію.
Різке зростання відбулося завдяки споживчим витратам, збільшенню запасів, експорту, інвестиціям у житлове будівництво та державним витратам.
Споживчі витрати зросли на 4% за квартал після зростання лише на 0,8% у 2 кварталі, і спричинили 2,7 відсоткових пункта загального зростання ВВП. Запаси принесли 1,3 в.п. Валові приватні внутрішні інвестиції зросли на 8,4%, а державні витрати та інвестиції підскочили на 4,6%.
Відновлення інвестицій у житлове будівництво відбулося після скорочення протягом дев’яти кварталів поспіль.
Витрати на споживчому рівні розподілилися між товарами та послугами досить рівномірно, причому ці два показники зросли на 4,8% і 3,6% відповідно.
Зростання ВВП стало найбільшим зростанням з четвертого кварталу 2021 року.
За матеріалами:
Фінансовий клуб
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