Економіка Саудівської Аравії зросла на 1,3% у четвертому кварталі минулого року — Finance.ua
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Економіка Саудівської Аравії зросла на 1,3% у четвертому кварталі минулого року

Світ
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Економіка Саудівської Аравії зросла на 1,3% у четвертому кварталі минулого року
Економіка Саудівської Аравії зросла на 1,3% у четвертому кварталі минулого року
Економіка Саудівської Аравії зросла на 1,3% в річному обчисленні в четвертому кварталі 2024 року, показали попередні урядові дані.
Про це повідомляє Reuters.
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Згідно з даними, опублікованими Головним управлінням статистики Саудівської Аравії, зростання в ненафтових галузях склало 4,3%, а державна діяльність зросла на 2,6%, в той час як нафтова діяльність скоротилася на 4,5%.

Прогноз щодо економічного зростання у 2025 році

Очікується, що зростання економіки найбільшого світового експортера нафти цього року залишиться пригніченим, оскільки низькі ціни на нафту продовжують тиснути на державні доходи.
Група виробників нафти ОПЕК+ планує збільшити видобуток у квітні, відкочуючи скорочення, поетапно узгоджене з 2022 року, щоб підтримати ринок.
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Згідно з опитуванням Reuters, цього року економіка Саудівської Аравії зросте на 1,3%, що є дещо консервативнішою оцінкою, ніж нещодавно переглянутий прогноз Міжнародного валютного фонду на рівні 1,5%, і одним з найповільніших темпів зростання в блоці країн-членів Ради співробітництва арабських держав Перської затоки.
За матеріалами:
Економічна Правда
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