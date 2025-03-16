Економіка Саудівської Аравії зросла на 1,3% у четвертому кварталі минулого року — Finance.ua

Економіка Саудівської Аравії зросла на 1,3% у четвертому кварталі минулого року Сьогодні 23:19 — Світ

Економіка Саудівської Аравії зросла на 1,3% у четвертому кварталі минулого року

Економіка Саудівської Аравії зросла на 1,3% в річному обчисленні в четвертому кварталі 2024 року, показали попередні урядові дані.

Про це повідомляє Reuters.

Читайте також Держдеп США озвучив підсумок переговорів із росією в Саудівській Аравії

Згідно з даними, опублікованими Головним управлінням статистики Саудівської Аравії, зростання в ненафтових галузях склало 4,3%, а державна діяльність зросла на 2,6%, в той час як нафтова діяльність скоротилася на 4,5%.

Прогноз щодо економічного зростання у 2025 році

Очікується, що зростання економіки найбільшого світового експортера нафти цього року залишиться пригніченим, оскільки низькі ціни на нафту продовжують тиснути на державні доходи.

Група виробників нафти ОПЕК+ планує збільшити видобуток у квітні, відкочуючи скорочення, поетапно узгоджене з 2022 року, щоб підтримати ринок.

Читайте також У Саудівській Аравії відповіли на пропозицію Трампа зменшити ціни на нафту

Згідно з опитуванням Reuters, цього року економіка Саудівської Аравії зросте на 1,3%, що є дещо консервативнішою оцінкою, ніж нещодавно переглянутий прогноз Міжнародного валютного фонду на рівні 1,5%, і одним з найповільніших темпів зростання в блоці країн-членів Ради співробітництва арабських держав Перської затоки.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.