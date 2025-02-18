Держдеп США озвучив підсумок переговорів із росією в Саудівській Аравії — Finance.ua

Держдеп США озвучив підсумок переговорів із росією в Саудівській Аравії Сьогодні 15:38

Делегації США і росії на переговорах у Саудівській Аравії просунулися на шляху миру в Україні. Було досягнуто домовленостей щодо низки питань.

Про це заявила представник Держдепартаменту США Теммі Брюс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters

«Одного телефонного дзвінка і подальшої зустрічі недостатньо для встановлення міцного миру. Ми повинні діяти, і сьогодні ми зробили важливий крок уперед», — сказала вона.

Брюс заявила в резюме переговорів, що Сполучені Штати хочуть зупинити вбивства і використовують свою силу у світі для об’єднання країн.

За її словами, президент Трамп — єдиний лідер у світі, який міг би переконати Україну і росію погодитися на це.

За її словами, під час переговорів офіційні особи США і росії домовилися:

«Створити механізм консультацій для усунення подразників у наших двосторонніх відносинах з метою вжиття заходів, необхідних для нормалізації роботи наших дипломатичних місій».

«Призначити відповідні високопоставлені команди для початку роботи над якнайшвидшим припиненням конфлікту в Україні в такий спосіб, щоб це було міцним, стійким і прийнятним для всіх сторін».

«Закласти основу для майбутнього співробітництва з питань, що становлять взаємний геополітичний інтерес, а також історичних економічних та інвестиційних можливостей, які виникнуть в результаті успішного завершення конфлікту в Україні».

«Залишатися залученими, щоб забезпечити своєчасне і продуктивне просування процесу».

Переговори в Ер-Ріяді

Нагадаємо, у Саудівській Аравії 18 лютого проходила зустріч офіційних делегацій США і рф.

Переговори в Ер-Ріяді відбулися після телефонної розмови президента Трампа з Володимиром Путіним минулого тижня, в якій він змінив ключові позиції США щодо війни.

США представляли радник із національної безпеки Білого дому Майк Волтц, спецпредставник Трампа Стів Віткофф і держсекретар Марко Рубіо. Путін направив на переговори міністра закордонних справ Сергія Лаврова і помічника Кремля із зовнішньої політики Юрія Ушакова.

Як заявили перед переговорами в Держдепі США, зустріч — спосіб «визначити, чи серйозні наміри росіян і чи перебувають вони на одній хвилі» зі США в питанні припинення війни в Україні.

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