Економіка Франції втрачає темпи зростання, але інфляція сповільнюється — Finance.ua

Економіка Франції втрачає темпи зростання, але інфляція сповільнюється Сьогодні 06:10

Французька економіка у третьому кварталі несподівано скоротилась до 0,1%, проте інфляція в листопаді сповільнилася більше, ніж очікувалося.

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з даними французького статистичного агентства Insee у третьому кварталі ВВП Франції впав на 0,1%. Також інфляції за листопад знизилася до найнижчого рівня з початку минулого року і становила 3,8%. У жовтні вона становила 4,5%.

Перегляд ВВП вказує на слабше зростання в єврорегіоні, ніж прогнозувалося. Відповідно, обидві найбільші економіки ЄС зараз зазнали спаду, і, за прогнозами Бундесбанку, Німеччина взагалі перебуває в рецесії.

Крім того, інфляція у Франції знижувалася повільніше, ніж в інших країнах Європи, оскільки уряд частково зняв обмеження на витрати на електроенергію. Однак інші компоненти кошика продовжували знижуватися. У листопаді інфляція в сфері послуг сповільнилася до 2,7% з 3,2% у жовтні, а зростання цін на промислові товари знизилося до 1,9% з 2,2%.

Економічна Правда За матеріалами:

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