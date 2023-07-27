Економіка демонструє стійкість до нових викликів війни і цього року зросте на 2,9% - НБУ — Finance.ua

Економіка демонструє стійкість до нових викликів війни і цього року зросте на 2,9% - НБУ Сьогодні 15:00 — Казна та Політика

Економіка демонструє стійкість до нових викликів війни і цього року зросте на 2,9% - НБУ

Зростання внутрішнього попиту сприяло подальшому відновленню економічної активності. Однак економіку обмежували постійні ракетні обстріли, саботаж роботи «зернового коридору» та руйнування інфраструктурних об'єктів. Негативно впливали на бізнес торговельні обмеження для української агропродукції.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Водночас фактичні результати І кварталу виявилися кращими, ніж передбачав попередній макропрогноз. Пожвавлення економіки тривало і в ІІ кварталі як у виробничих секторах, так і в секторі послуг.

Прогноз

У наступних роках економічне зростання прискориться, ураховуючи припущення прогнозу НБУ про зниження безпекових ризиків у середині 2024 року. Експорт відновлюватиметься активніше після налагодження морської логістики та припинення обстрілів інфраструктури.

Поступове повернення мігрантів сприятиме пожвавленню споживчого попиту, а інвестиції суттєво зростуть на етапі відбудови країни.

Вагому роль у стимулюванні економіки і надалі відіграватиме м’яка фіскальна політика. З огляду на це НБУ прогнозує зростання реального ВВП у 2024 році на 3,5%, а у 2025 році - на 6,8%.

Завдяки ритмічній зовнішній допомозі міжнародні резерви України на кінець червня сягнули історичного рекорду — 39 млрд дол. США. Завдяки зовнішній підтримці уряд мав змогу покривати значний дефіцит бюджету без звернення за емісійним фінансуванням.

Очікується, що за підсумками цього року міжнародна допомога сягне 42 млрд дол.

Міжнародна підтримка залишатиметься дуже важливою для збереження макрофінансової стабільності і в наступні роки. Так, з огляду на все ще значні видатки на оборону для фінансування дефіциту бюджету наступного року потрібно щонайменше 37 млрд дол.

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