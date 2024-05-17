Дисплеї для iPhone 16 почнуть виробляти вже найближчими тижнями — Finance.ua
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Дисплеї для iPhone 16 почнуть виробляти вже найближчими тижнями

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За його словами, випуск панелей розпочнеться вже найближчими тижнями, причому найбільші обсяги виробництва будуть у моделей із меншими дисплеями.
Постачальники Apple будуть виробляти дисплеї та відправляти їх на заводи для збирання готових моделей iPhone 16.
Очікується, що iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max вийдуть у вересні, традиційний час для релізу нових смартфонів компанії.
Зовні новинки будуть схожі на моделі iPhone 15, але Apple збільшить розмір дисплеїв для iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max. iPhone 16 Pro отримає екран діагоналлю 6.3 дюйми (замість 6.1 дюйм), а iPhone 16 Pro Max — 6.9″ (замість 6.7″).
Розміри екранів стандартних моделей iPhone 16 не зміняться: iPhone 16 збереже діагональ 6.1″, а iPhone 16 Plus — 6.7″.
Серед інших нововведень iPhone 16 очікуються нова кнопка «Capture» для зйомки в ландшафтному режимі, швидші чипи серії A, оновлення камери, а також підтримка Wi-Fi 7 та швидші модеми 5G для деяких моделей.
За матеріалами:
iLenta
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