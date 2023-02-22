Динаміка продажу iPhone в 2023 році буде гіршою, ніж пристроїв на основі Android — Finance.ua
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Динаміка продажу iPhone в 2023 році буде гіршою, ніж пристроїв на основі Android

Технології&Авто
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Динаміка продажу iPhone в 2023 році буде гіршою, ніж пристроїв на основі Android
Динаміка продажу iPhone в 2023 році буде гіршою, ніж пристроїв на основі Android
Apple Inc. зіткнеться зі зниженням продажу iPhone у 2023 році і вперше за чотири роки поступиться динамікою в цьому сегменті конкурентам, прогнозують аналітики UBS.
Експерти очікують, що продаж iPhone цього року зменшиться на 0,7%, до 229 млн одиниць. Одночасно продаж смартфонів на основі операційної системи Android, за їх оцінками, зросте на 3,2%.
«Вперше з 2019 року динаміка продажу смартфонів Apple буде гіршою порівняно з конкурентами», — йдеться в огляді UBS, який цитує Barron’s.
Такий прогноз експерти пояснюють тим, що головним рушієм продажу цього року будуть азіатські ринки, а не ключовий для виробника iPhone ринок Північної Америки.
Глобальний продаж смартфонів у 2022 році впав на 11%, до 1,21 млрд, мінімального рівня з 2013 року, свідчать дані International Data Corp. (IDC).
Згідно з прогнозом UBS, цього року продажі зростуть на 2,5%.
Незважаючи на очікуване зниження продажу iPhone, експерти UBS зберігають рекомендацію «купувати» для акцій Apple, відзначаючи очікуване зростання сервісного виторгу компанії.
Аналітики зберігають прогнозну ціну паперів Apple на рівні $180.
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За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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