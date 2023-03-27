Двигун Volvo і ціна як у Duster: розсекречено новий компактний кросовер Geely (фото) — Finance.ua

Двигун Volvo і ціна як у Duster: розсекречено новий компактний кросовер Geely (фото) Сьогодні 02:11 — Технології&Авто

Двигун Volvo і ціна як у Duster: розсекречено новий компактний кросовер Geely (фото)

В интернет потрапили фото нового Geely Atlas Cool. Компактний кросовер презентують у квітні на автошоу у Шанхаї і він стане наступником моделі Coolray. Про це повідомляє сайт Autohome.

Новий Geely Atlas Cool (у Китаї він відомий як Bouye Cool) кардинально змінився зовні. Його незграбний дизайн виконаний у дусі старшого Geely Atlas Pro другого покоління. Автомобіль має високий капот і вигнуту віконну лінію. Широкі грати радіатора поєднуються з Т-подібними діодними фарами.

На фото потрапив спортивний варіант S з обважуванням та 18-дюймовими дисками. Також китайський кросовер помітно виріс у розмірах.

Габарити Geely Atlas Cool 2023:

довжина — 4510 мм;

ширина — 1865 мм;

висота — 1650 мм;

колісна база — 2700 мм.

Салон Geely Atlas Cool ще не показали, але відомо, що кросовер отримає віртуальну панель приладів та великий тачскрин портретного формату. За доплату запропонують проєкцію на лобове скло, камери кругового огляду та адаптивний круїз-контроль.

Кросовер Geely Atlas Cool дебютує з 1,5-літровим бензиновим турбомотором Volvo на 184 к. с. та 7-ступінчастим роботом з двома зчепленнями. Пізніше у лінійці може з’явитися гібридна версія. Ціна базової моделі становитиме менше ніж 15 000 доларів, тобто авто буде коштувати на рівні Renault Duster.

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