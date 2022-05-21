Двох жителів США звинуватили у створенні криптовалютної піраміди на $44 млн — Finance.ua

Двох жителів США звинуватили у створенні криптовалютної піраміди на $44 млн

Вчора 22:23 — Фінтех і Картки

Двох жителів США звинуватили у створенні криптовалютної піраміди на $44 млн

Суд у США звинуватив жителів штатів Орегон та Іллінойс та пов’язані з ними компанії у привласненні $44 млн за допомогою організації фіктивної схеми інвестування у криптовалютні фонди.

Про це повідомили у CFTC.

За даними відомства, з 2017 року Сем Іккурті, відомий як Шрінівас І Рао, та Равішанкар Авадханам створили три компанії нібито для залучення інвестицій.

Потенційним клієнтам Ikkurty Capital, Rose City Income Fund та Seneca Ventures обіцяли до 62% річного прибутку. Зловмисники рекламували проект, у тому числі за допомогою відеороликів на YouTube. Фактично всі три компанії працювали за принципом фінансової піраміди.

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Загалом їм вдалося залучити щонайменше $44 млн від 170 людей.

Як повідомили у CFTC, більшу частину отриманих коштів Іккурті та Авадханам розподілили як прибуток серед учасників піраміди. Ще $18 млн обвинувачені перевели на власні рахунки. Частина коштів за допомогою офшорної організації, ймовірно, потрапили на неназвану іноземну криптовалютну біржу.

Федеральний суд штату Іллінойс заморозив зазначені активи та призначив тимчасового управителя для повернення коштів постраждалим.

Чергове слухання у справі призначено на 25 травня. CFTC має намір стягнути з підсудних штрафи та накласти постійну заборону на торгівлю, реєстрацію та майбутні порушення Закону про товарні біржі з їхнього боку.

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