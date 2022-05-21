Двох жителів США звинуватили у створенні криптовалютної піраміди на $44 млн — Finance.ua
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Двох жителів США звинуватили у створенні криптовалютної піраміди на $44 млн

Вчора 22:23Фінтех і Картки
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Двох жителів США звинуватили у створенні криптовалютної піраміди на $44 млнДвох жителів США звинуватили у створенні криптовалютної піраміди на $44 млн
Суд у США звинуватив жителів штатів Орегон та Іллінойс та пов’язані з ними компанії у привласненні $44 млн за допомогою організації фіктивної схеми інвестування у криптовалютні фонди.
Про це повідомили у CFTC.
За даними відомства, з 2017 року Сем Іккурті, відомий як Шрінівас І Рао, та Равішанкар Авадханам створили три компанії нібито для залучення інвестицій.
Потенційним клієнтам Ikkurty Capital, Rose City Income Fund та Seneca Ventures обіцяли до 62% річного прибутку. Зловмисники рекламували проект, у тому числі за допомогою відеороликів на YouTube. Фактично всі три компанії працювали за принципом фінансової піраміди.
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Загалом їм вдалося залучити щонайменше $44 млн від 170 людей.
Як повідомили у CFTC, більшу частину отриманих коштів Іккурті та Авадханам розподілили як прибуток серед учасників піраміди. Ще $18 млн обвинувачені перевели на власні рахунки. Частина коштів за допомогою офшорної організації, ймовірно, потрапили на неназвану іноземну криптовалютну біржу.
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Федеральний суд штату Іллінойс заморозив зазначені активи та призначив тимчасового управителя для повернення коштів постраждалим.
Чергове слухання у справі призначено на 25 травня. CFTC має намір стягнути з підсудних штрафи та накласти постійну заборону на торгівлю, реєстрацію та майбутні порушення Закону про товарні біржі з їхнього боку.
За матеріалами: Forklog
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