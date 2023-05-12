Два великі виробники літію об'єднуються в компанію вартістю $10,6 млрд — Finance.ua
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Два великі виробники літію об'єднуються в компанію вартістю $10,6 млрд

Фондовий ринок
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Два великі виробники літію об'єднуються в компанію вартістю $10,6 млрд
Два великі виробники літію об'єднуються в компанію вартістю $10,6 млрд
Американський та австралійський виробники літію Livent та Allkem оголосили про злиття в одну компанію вартістю $10,6 млрд.
Про це йдеться у повідомленні Livent.
«Allkem і Livent об'єднують доповнюючі один одного активи, проєкти та операційні навички у сфері видобутку та переробки в рамках вертикально інтегрованої моделі бізнесу з масштабом та експертизою, необхідними для задоволення попиту, що швидко зростає, на літієві з'єднання», — йдеться в повідомленні компаній.
Угода структурована як «злиття рівних» і призведе до створення «провідного глобального інтегрованого виробника літієвих з'єднань».
В результаті операції акціонери Allkem отримають 56% об'єднаної компанії, акціонери Livent — 44%.
Наголошується, що об'єднана компанія матиме сильні позиції на всіх географічних ринках, а також розраховує суттєво заощадити на витратах за рахунок синергії.
Сторони розраховують закрити угоду до кінця 2023 року.

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За матеріалами:
НВ
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