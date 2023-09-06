Два найбільші платіжні сервіси Узбекистану зупинили перекази в рф — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Два найбільші платіжні сервіси Узбекистану зупинили перекази в рф

Фондовий ринок
35
Два найбільші платіжні сервіси Узбекистану зупинили перекази в рф
Два найбільші платіжні сервіси Узбекистану зупинили перекази в рф
Найбільші платіжні сервіси Узбекистану Pay Way і Oson призупинили послуги грошових переказів з росії і в росію.
Про це свідчать заяви Pay Way та Oson.

Pay Way

«У застосунку тимчасово буде відключено перекази за всіма міжнародними напрямками, зокрема з росії та в росію», — повідомила пресслужба Pay Way.
Зазначається, що тимчасово відключити ці напрямки доручив Центробанк Узбекистану.

Oson

«З 5 вересня тимчасово будуть припинені міжнародні перекази та оплата за закордонні сервіси», — сказали в підтримці.
Нагадаємо, Сполучені Штати Америки у липні запровадили нові санкції проти росії. Під обмеження потрапили банки, фізичні особи та промислові підприємства.
Також нещодавно Канада ввела новий пакет санкцій проти росії. Під обмеження потрапила низка банків, наукових інститутів і заводів.
Нещодавно повідомлялось, що російська платіжна система «Юністрім» припинила здійснення грошових переказів до Таджикистану та з цієї країни в доларах і євро.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.