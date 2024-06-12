Дуда: Україна має отримати запрошення до НАТО — Finance.ua

Дуда: Україна має отримати запрошення до НАТО Сьогодні 14:29

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що союзники мають офіційно запросити Україну до НАТО, хоча повноцінним членом вона зможе стати лише після завершення війни.

Як повідомляє RMF24 , пише «Європейська правда», про це польський президент сказав на зустрічі «Бухарестської дев’ятки» у Ризі.

Коментарі Дуди пролунали у контексті польських пріоритетів на майбутньому саміті НАТО у Вашингтоні, серед них він назвав подальше посилення обороноздатності Альянсу, перегляд підходу НАТО до росії та роботу над реалізацією євроатлантичних прагнень України.

Серед іншого, Дуда заявив, що союзники мають офіційно запросити Україну у НАТО.

«Для нас очевидно, що Україну не можна повною мірою прийняти до Альянсу до того, як закінчиться війна. Але цей процес, на нашу думку, має тривати, тому що це також буде демонстрацією НАТО для росії, що прагнення України щодо членства в Альянсі чують, розуміють і рухаються до їхньої реалізації», — сказав Анджей Дуда.

Економічна Правда За матеріалами:

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